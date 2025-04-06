"Российским ударам по Украине должен наступить конец". Макрон призвал мир к решительным действиям

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине и заявил, что Россия постоянными обстрелами насмехается над предложениями мирных переговоров.
Главные тезисы
- Президент Франции Макрон осудил российские обстрелы в Украине и призвал к прекращению насилия.
- Макрон выразил возмущение из-за жертв, включая детей, причиненных российскими воздушными ударами в Украине.
- Он призывает к решительным действиям, если Россия не прекратит нарушения условий перемирия и отвержения предложений мира.
Российским ударам по Украине должен наступить конец - Макрон
Макрон сообщил своим подписчикам, что в ночь на 6 апреля Россия вновь нанесла многочисленные воздушные удары по украинским городам, в дополнение к удару по Кривому Рогу в пятницу, в результате которого погибли 9 детей.
Макрон напомнил, что Украина безусловно согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, но Россия продолжает войну с той же интенсивностью и не беспокоится о жертвах среди гражданского населения.
En ce jour de deuil national en Ukraine, j'ai une pensée pour les enfants et toutes les victimes civiles des frappes meurtrières menées par la Russie, comme à Kryvyï Rih le 4 avril.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025
Cette nuit encore, de nombreuses frappes russes ont visé des quartiers résidentiels de Kyiv…
Этим российским ударам должен наступить конец. Быстрее нужно прекращение огня. И решительные действия, если Россия продолжит пробовать выиграть время и отказываться от перемирия. Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира от США и Украины, продолжая убивать детей и других гражданских?
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-