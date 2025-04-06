"Российским ударам по Украине должен наступить конец". Макрон призвал мир к решительным действиям

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине и заявил, что Россия постоянными обстрелами насмехается над предложениями мирных переговоров.

Российским ударам по Украине должен наступить конец - Макрон

Макрон сообщил своим подписчикам, что в ночь на 6 апреля Россия вновь нанесла многочисленные воздушные удары по украинским городам, в дополнение к удару по Кривому Рогу в пятницу, в результате которого погибли 9 детей.

В этот день национального траура в Украине мои мнения с детьми и всеми гражданскими жертвами смертоносных ударов, которые нанесла Россия. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Макрон напомнил, что Украина безусловно согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, но Россия продолжает войну с той же интенсивностью и не беспокоится о жертвах среди гражданского населения.

En ce jour de deuil national en Ukraine, j'ai une pensée pour les enfants et toutes les victimes civiles des frappes meurtrières menées par la Russie, comme à Kryvyï Rih le 4 avril.



Cette nuit encore, de nombreuses frappes russes ont visé des quartiers résidentiels de Kyiv… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025