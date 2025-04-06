"Российским ударам по Украине должен наступить конец". Макрон призвал мир к решительным действиям
Категория
Мир
Дата публикации

"Российским ударам по Украине должен наступить конец". Макрон призвал мир к решительным действиям

Emmanuel Macron
Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине и заявил, что Россия постоянными обстрелами насмехается над предложениями мирных переговоров.

Главные тезисы

  • Президент Франции Макрон осудил российские обстрелы в Украине и призвал к прекращению насилия.
  • Макрон выразил возмущение из-за жертв, включая детей, причиненных российскими воздушными ударами в Украине.
  • Он призывает к решительным действиям, если Россия не прекратит нарушения условий перемирия и отвержения предложений мира.

Российским ударам по Украине должен наступить конец - Макрон

Макрон сообщил своим подписчикам, что в ночь на 6 апреля Россия вновь нанесла многочисленные воздушные удары по украинским городам, в дополнение к удару по Кривому Рогу в пятницу, в результате которого погибли 9 детей.

В этот день национального траура в Украине мои мнения с детьми и всеми гражданскими жертвами смертоносных ударов, которые нанесла Россия.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Макрон напомнил, что Украина безусловно согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, но Россия продолжает войну с той же интенсивностью и не беспокоится о жертвах среди гражданского населения.

Этим российским ударам должен наступить конец. Быстрее нужно прекращение огня. И решительные действия, если Россия продолжит пробовать выиграть время и отказываться от перемирия. Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира от США и Украины, продолжая убивать детей и других гражданских?

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