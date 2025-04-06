"Російським ударам по Україні має настати край". Макрон закликав світ до рішучих дій

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні й заявив, що Росія постійними обстрілами насміхається з пропозицій мирних перемовин.
Головні тези:
- Російські обстріли в Україні мають бути зупинені, стверджує президент Франції Макрон.
- Макрон висловив обурення через численні повітряні удари по українських містах, що завдали багато жертв, зокрема серед дітей.
- Макрон закликає до рішучих дій у разі невиконання Росією умов перемир'я та продовження наруги над пропозиціями миру від світових лідерів.
- Світ має об'єднатися для припинення насильства та захисту цивільного населення в Україні від російських агресорів.
Російським ударам по Україні має настати край — Макрон
Макрон повідомив своїм підписникам, що у ніч на 6 квітня Росія знову завдала численних повітряних ударів по українських містах, на додачу до удару по Кривому Рогу у п’ятницю, внаслідок якого загинуло 9 дітей.
Макрон нагадав, що Україна безумовно погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з тією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення.
En ce jour de deuil national en Ukraine, j'ai une pensée pour les enfants et toutes les victimes civiles des frappes meurtrières menées par la Russie, comme à Kryvyï Rih le 4 avril.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025
Cette nuit encore, de nombreuses frappes russes ont visé des quartiers résidentiels de Kyiv…
Цим російським ударам має настати край. Якнайшвидше потрібне припинення вогню. І рішучі дії, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від перемир’я. Скільки ще Росія буде насміхатися з пропозицій миру від США та України, продовжуючи вбивати дітей та інших цивільних?
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