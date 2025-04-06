"Російським ударам по Україні має настати край". Макрон закликав світ до рішучих дій

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні й заявив, що Росія постійними обстрілами насміхається з пропозицій мирних перемовин.

Російським ударам по Україні має настати край — Макрон

Макрон повідомив своїм підписникам, що у ніч на 6 квітня Росія знову завдала численних повітряних ударів по українських містах, на додачу до удару по Кривому Рогу у п’ятницю, внаслідок якого загинуло 9 дітей.

У цей день національного трауру в Україні мої думки з дітьми та усіма цивільними жертвами смертоносних ударів, яких завдала Росія. Емманюель Макрон Президент Франції

Макрон нагадав, що Україна безумовно погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з тією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення.

En ce jour de deuil national en Ukraine, j'ai une pensée pour les enfants et toutes les victimes civiles des frappes meurtrières menées par la Russie, comme à Kryvyï Rih le 4 avril.



Cette nuit encore, de nombreuses frappes russes ont visé des quartiers résidentiels de Kyiv… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025