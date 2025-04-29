Франція офіційно звинуватила Росію в атаці проти Макрона
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Франція офіційно звинуватила Росію в атаці проти Макрона

Макрон
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Джерело:  online.ua

Протягом останніх років саме країна-агресорка Росія організувала та провела серію кібератак проти Франції. Зокрема її ціллю стала передвиборча кампанія Емманюеля Макрона у 2017 році.

Головні тези:

  • Франція уже багато років потерпає від російського кібертерору.
  • Париж поки не уточнив, як планує відповідати на ці дії Москви.

Що відомо про ще один злочин Росії на міжнародній арені

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Франції.

Дипломатичне відомство повідомило, що кібератаки проти їхньої країни здійснювала російська військова розвідка, а саме угруповання, відоме як АРТ28 (інша назва — Fancy Bear).

Лише протягом останніх 4 років російські хакери уразили близько десяти французьких установ.

Під удар кіберзлочинців потрапили державні служби, приватні підприємства, а також спортивна організація, пов'язана з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

У 2022-му відбулася потужна хакерська атака проти Міністерства оборони Франції.

Що важливо розуміти, у минулому цей метод також використовувався ГРУ для диверсії проти телеканалу TV5Monde.

У 2017 році штаб Макрона став черговою жертвою масштабної хакерської атаки.

Тоді російські кіберзлочинці злили в мережу десятки тисяч листів і документів лише за декілька годин до закінчення офіційної кампанії.

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