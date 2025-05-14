В Польше устроили разборки из-за введения миротворцев в Украину

В Польше разразился публичный конфликт, который спровоцировал лидер крупнейшей оппозиционной партии Ярослав Качинский. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в обмане по вопросу потенциального привлечения польских военных к миротворческой миссии в Украине.
Главные тезисы
- Информация о возможном участии польских солдат в миротворческой миссии в Украине спровоцировала резкие реакции среди политиков и общества в Польше.
- Применение Вооруженных сил Польши за пределами границ страны требует согласия президента Анджея Дуды.
Качинский набросился с обвинениями на Туска
Польский политик отреагировал на заявление посланника президента США Кита Келлога.
Последний недавно намекнул, что Польша все же согласилась привлечь своих солдат к миротворческой миссии, которую направят в Украину.
Однако, как оказалось, подобное развитие событий не очень понравилось Ярославу Качинскому.
По словам польского политика, он не видит оснований для такого решения.
На этом фоне Качинский обратил внимание на то, что применение Вооруженных сил за пределами границ страны требует согласия президента.
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