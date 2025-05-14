В Польше устроили разборки из-за введения миротворцев в Украину

В Польше разразился публичный конфликт, который спровоцировал лидер крупнейшей оппозиционной партии Ярослав Качинский. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в обмане по вопросу потенциального привлечения польских военных к миротворческой миссии в Украине.

Качинский набросился с обвинениями на Туска

Польский политик отреагировал на заявление посланника президента США Кита Келлога.

Последний недавно намекнул, что Польша все же согласилась привлечь своих солдат к миротворческой миссии, которую направят в Украину.

Однако, как оказалось, подобное развитие событий не очень понравилось Ярославу Качинскому.

Сначала мы узнали из СМИ, что Туск уезжает в Киев в рамках так называемой "коалиции решительных". Теперь мы слышим от американских политиков, что идут разговоры об отправке польских военных в Украину. Туск не раз обманывал поляков и собирается сделать это снова. Ярослав Качинский Лидер партии "Право и справедливость"

По словам польского политика, он не видит оснований для такого решения.

На этом фоне Качинский обратил внимание на то, что применение Вооруженных сил за пределами границ страны требует согласия президента.

Najpierw dowiedzieliśmy się z mediów, że Tusk pojechał do Kijowa w ramach tzw. koalicji chętnych. Teraz słyszymy od amerykańskich polityków, że trwają rozmowy na temat wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę.

Tusk już nie raz oszukał Polaków i planuje znów to zrobić. Nie ma… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) May 13, 2025