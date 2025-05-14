В Польше устроили разборки из-за введения миротворцев в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше устроили разборки из-за введения миротворцев в Украину

Качинский набросился с обвинениями на Туска
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Источник:  online.ua

В Польше разразился публичный конфликт, который спровоцировал лидер крупнейшей оппозиционной партии Ярослав Качинский. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в обмане по вопросу потенциального привлечения польских военных к миротворческой миссии в Украине.

Главные тезисы

  • Информация о возможном участии польских солдат в миротворческой миссии в Украине спровоцировала резкие реакции среди политиков и общества в Польше.
  • Применение Вооруженных сил Польши за пределами границ страны требует согласия президента Анджея Дуды.

Качинский набросился с обвинениями на Туска

Польский политик отреагировал на заявление посланника президента США Кита Келлога.

Последний недавно намекнул, что Польша все же согласилась привлечь своих солдат к миротворческой миссии, которую направят в Украину.

Однако, как оказалось, подобное развитие событий не очень понравилось Ярославу Качинскому.

Сначала мы узнали из СМИ, что Туск уезжает в Киев в рамках так называемой "коалиции решительных". Теперь мы слышим от американских политиков, что идут разговоры об отправке польских военных в Украину. Туск не раз обманывал поляков и собирается сделать это снова.

Ярослав Качинский

Ярослав Качинский

Лидер партии "Право и справедливость"

По словам польского политика, он не видит оснований для такого решения.

На этом фоне Качинский обратил внимание на то, что применение Вооруженных сил за пределами границ страны требует согласия президента.

Только Кароль Навроцкий будет гарантировать, что этого согласия не будет. Только Кароль Навроцкий может обеспечить безопасность Польши, — добавил Качинский.

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