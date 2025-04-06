Польша заявила про обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась из-за мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, пытаясь прорваться через забор. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Главные тезисы
- Обострение ситуации на польско-белорусской границе из-за мигрантов вызывает рост напряженности и требует внимания международного сообщества.
- Мигранты из Беларуси используют агрессивные методы, включая бросание камней и веток, чтобы прорваться через польский забор.
- Польша рассматривает возможность установления противопехотных мин на границе с Беларусью в ответ на налет нелегальных пересечений.
Мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу
По его словам, мигранты бросают камни, ветки, а также используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. В ночь на 5 апреля были зафиксированы сотни попыток нелегально попасть в Польшу.
Косиняк-Камыш считает, что активизация таких действий "направлена на то, чтобы ослабить Европу и Польшу".
18 марта польские пограничники сообщили об усилении давления на границе с Беларусью — зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу. Некоторые мигранты напали на патруль.
Польша хочет разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью.
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