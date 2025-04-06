Польша заявила про обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась из-за мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, пытаясь прорваться через забор. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу

По его словам, мигранты бросают камни, ветки, а также используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. В ночь на 5 апреля были зафиксированы сотни попыток нелегально попасть в Польшу.

Косиняк-Камыш считает, что активизация таких действий "направлена на то, чтобы ослабить Европу и Польшу".

Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, наверное, уже надеюсь всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре…в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона, пересечение границы нелегальным способом. Поделиться

18 марта польские пограничники сообщили об усилении давления на границе с Беларусью — зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу. Некоторые мигранты напали на патруль.