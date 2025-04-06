Польша заявила про обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Польша заявила про обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Польша
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Источник:  Суспільне

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась из-за мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, пытаясь прорваться через забор. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Главные тезисы

  • Обострение ситуации на польско-белорусской границе из-за мигрантов вызывает рост напряженности и требует внимания международного сообщества.
  • Мигранты из Беларуси используют агрессивные методы, включая бросание камней и веток, чтобы прорваться через польский забор.
  • Польша рассматривает возможность установления противопехотных мин на границе с Беларусью в ответ на налет нелегальных пересечений.

Мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу

По его словам, мигранты бросают камни, ветки, а также используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. В ночь на 5 апреля были зафиксированы сотни попыток нелегально попасть в Польшу.

Косиняк-Камыш считает, что активизация таких действий "направлена на то, чтобы ослабить Европу и Польшу".

Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, наверное, уже надеюсь всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре…в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона, пересечение границы нелегальным способом.

18 марта польские пограничники сообщили об усилении давления на границе с Беларусью — зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу. Некоторые мигранты напали на патруль.

Польша хочет разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью.

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