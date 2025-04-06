Польща заявила про загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась через мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, намагаючись прорватися через паркан. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Головні тези:
- Заява міністра оборони Польщі про загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю свідчить про наплив нелегальних спроб перетнути кордон.
- Мігранти з Білорусі використовують агресивні методи, включаючи кидання каміння та гілок та використання болгарок для прориву через бар'єри.
- Польща реагує на протистояння з мігрантами шляхом розгляду можливості встановлення протипіхотних мін на кордонах з РФ і Білоруссю.
Мігранти з Білорусі намагаються прорватися до Польщі
За його словами, мігранти кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. У ніч на 5 квітня було зафіксовано сотні спроб нелегально потрапити до Польщі.
Косіняк-Камиш вважає, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу".
18 березня польські прикордонники повідомили про посилення тиску на кордоні з Білоруссю — зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон. Деякі мігранти напали на патруль.
Польща наразі хоче розмістити протипіхотні міни на кордонах із РФ і Білоруссю.
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