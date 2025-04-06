Польща заявила про загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась через мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, намагаючись прорватися через паркан. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Мігранти з Білорусі намагаються прорватися до Польщі

За його словами, мігранти кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. У ніч на 5 квітня було зафіксовано сотні спроб нелегально потрапити до Польщі.

Косіняк-Камиш вважає, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу".

Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, напевно, вже, сподіваюся, всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі…в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону, перетин кордону в нелегальний спосіб. Поширити

18 березня польські прикордонники повідомили про посилення тиску на кордоні з Білоруссю — зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон. Деякі мігранти напали на патруль.