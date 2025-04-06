Польща заявила про загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю
Категорія
Світ
Дата публікації

Польща заявила про загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю

кордон
Джерело:  Суспільне

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась через мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, намагаючись прорватися через паркан. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Головні тези:

  • Заява міністра оборони Польщі про загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю свідчить про наплив нелегальних спроб перетнути кордон.
  • Мігранти з Білорусі використовують агресивні методи, включаючи кидання каміння та гілок та використання болгарок для прориву через бар'єри.
  • Польща реагує на протистояння з мігрантами шляхом розгляду можливості встановлення протипіхотних мін на кордонах з РФ і Білоруссю.

Мігранти з Білорусі намагаються прорватися до Польщі

За його словами, мігранти кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. У ніч на 5 квітня було зафіксовано сотні спроб нелегально потрапити до Польщі.

Косіняк-Камиш вважає, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу".

Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, напевно, вже, сподіваюся, всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі…в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону, перетин кордону в нелегальний спосіб.

18 березня польські прикордонники повідомили про посилення тиску на кордоні з Білоруссю — зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон. Деякі мігранти напали на патруль.

Польща наразі хоче розмістити протипіхотні міни на кордонах із РФ і Білоруссю.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи введе Польща свої війська в Україну — відповідь Міноборони
армія Польщі
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2 — у чому її унікальність
Baltica 2
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю — що відомо
кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?