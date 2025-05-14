Україна висунула Путіну єдину умову напередодні переговорів
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Політика
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Україна висунула Путіну єдину умову напередодні переговорів

Зеленський
Джерело:  Le Monde

Команда українського лідера Володимира Зеленського готова до будь-якого формату переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, але для цього є умова – повне припинення вогню країною-агресоркою.

Головні тези:

  • Україна вірить, що США збережуть свою роль у переговорному процесі у будь-якому разі.
  • Якщо Путін не прилетить на переговори зі Зеленським, то це має стати поштовхом до дій.

Україна оголосила свою головну умову

Позицію українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу озвучив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Ми готові до будь-якого формату діалогу, але є умова — повне й безумовне припинення вогню. Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Глава Офісу президента України

За його словами, український лідер вирушить до Туреччини, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін не прилетить до Стамбулу.

Це буде чіткий сигнал для всього світу: Москва не хоче миру, не готова до серйозних переговорів, — наголосив Єрмак.

Глава ОПУ плекає надію на те, що команда американського лідера Дональда Трампа не вийде з процесу мирного врегулювання.

Вдячні президенту Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру — Україна отримає більше, ніж може уявити, — додав Андрій Єрмак.

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