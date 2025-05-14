Україна висунула Путіну єдину умову напередодні переговорів

Команда українського лідера Володимира Зеленського готова до будь-якого формату переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, але для цього є умова – повне припинення вогню країною-агресоркою.
Головні тези:
- Україна вірить, що США збережуть свою роль у переговорному процесі у будь-якому разі.
- Якщо Путін не прилетить на переговори зі Зеленським, то це має стати поштовхом до дій.
Україна оголосила свою головну умову
Позицію українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу озвучив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, український лідер вирушить до Туреччини, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін не прилетить до Стамбулу.
Глава ОПУ плекає надію на те, що команда американського лідера Дональда Трампа не вийде з процесу мирного врегулювання.
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