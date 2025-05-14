"Чорт забирай!". Президент Бразилії публічно кинув виклик Путіну

Бразильський лідер Луїс Інасіу Лула да Сілва стверджує, що особисто вимагатиме від російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня.
Головні тези:
- Да Сілва вирушив до Росії для сприяння у проведенні зустрічі між Зеленським та Путіним.
- До такого кроку його закликав глава МЗС України Андрій Сибіга.
Президент Бразилії налаштований серйозно
Як вдалося дізнатися журналістам, да Сілва після завершення регіонального форуму в Китаї вирушив до Росії.
Він підтвердив, що зробить все можливе, щоб посприяти проведенню зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі 15 травня.
Гучна заява да Сілви пролунала після того, як глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Бразилію використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч між Путіним і Зеленським врешті-решт відбулася.
На цьому тлі Бразилія і Китай оприлюднили спільну заяву, в якій наполягають на прямих переговорах як "єдиному способі” завершити війну.
Що важливо розуміти, перемовини, які повинні відбутися 15 травня у Стамбулі, можуть стати першими прямими переговорами між Україною та РФ з 2022 року.
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