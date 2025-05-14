"Чорт забирай!". Президент Бразилії публічно кинув виклик Путіну
Категорія
Політика
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"Чорт забирай!". Президент Бразилії публічно кинув виклик Путіну

Президент Бразилії налаштований серйозно

Бразильський лідер Луїс Інасіу Лула да Сілва стверджує, що особисто вимагатиме від російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня.

Головні тези:

  • Да Сілва вирушив до Росії для сприяння у проведенні зустрічі між Зеленським та Путіним.
  • До такого кроку його закликав глава МЗС України Андрій Сибіга.

Президент Бразилії налаштований серйозно

Як вдалося дізнатися журналістам, да Сілва після завершення регіонального форуму в Китаї вирушив до Росії.

Він підтвердив, що зробить все можливе, щоб посприяти проведенню зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі 15 травня.

Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не коштує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдьте до Стамбулу і домовляйтеся, чорт забирай!

Луїс Інасіу Лула да Сілва

Луїс Інасіу Лула да Сілва

Президент Бразилії

Гучна заява да Сілви пролунала після того, як глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Бразилію використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч між Путіним і Зеленським врешті-решт відбулася.

На цьому тлі Бразилія і Китай оприлюднили спільну заяву, в якій наполягають на прямих переговорах як "єдиному способі” завершити війну.

Що важливо розуміти, перемовини, які повинні відбутися 15 травня у Стамбулі, можуть стати першими прямими переговорами між Україною та РФ з 2022 року.

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