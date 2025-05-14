"Чорт забирай!". Президент Бразилії публічно кинув виклик Путіну

Бразильський лідер Луїс Інасіу Лула да Сілва стверджує, що особисто вимагатиме від російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня.

Президент Бразилії налаштований серйозно

Як вдалося дізнатися журналістам, да Сілва після завершення регіонального форуму в Китаї вирушив до Росії.

Він підтвердив, що зробить все можливе, щоб посприяти проведенню зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі 15 травня.

Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не коштує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдьте до Стамбулу і домовляйтеся, чорт забирай! Луїс Інасіу Лула да Сілва Президент Бразилії

Гучна заява да Сілви пролунала після того, як глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Бразилію використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч між Путіним і Зеленським врешті-решт відбулася.

На цьому тлі Бразилія і Китай оприлюднили спільну заяву, в якій наполягають на прямих переговорах як "єдиному способі” завершити війну.

Що важливо розуміти, перемовини, які повинні відбутися 15 травня у Стамбулі, можуть стати першими прямими переговорами між Україною та РФ з 2022 року.