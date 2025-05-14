"Черт возьми!". Президент Бразилии публично бросил вызов Путину
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"Черт возьми!". Президент Бразилии публично бросил вызов Путину

Президент Бразилии настроен серьезно
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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва утверждает, что лично потребует от российского диктатора Владимира Путина принять участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.

Главные тезисы

  • Да Силва отправился в Россию для содействия в проведении встречи между Зеленским и Путиным.
  • К такому шагу его призвал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Президент Бразилии настроен серьезно

Как удалось узнать журналистам, да Силва после завершения регионального форума в Китае отправился в Россию.

Он подтвердил, что сделает все возможное, чтобы посодействовать проведению встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая.

Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжайте в Стамбул и договаривайтесь, черт возьми!"

Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии

Громкое заявление да Силвы прозвучало после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию использовать свое влияние на Россию и сделать так, чтобы встреча между Путиным и Зеленским в конце концов состоялась.

На этом фоне Бразилия и Китай обнародовали совместное заявление, в котором настаивают на прямых переговорах как "единственном способе" завершить войну.

Что важно понимать, переговоры, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, могут стать первыми прямыми переговорами между Украиной и РФ с 2022 года.

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