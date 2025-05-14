"Черт возьми!". Президент Бразилии публично бросил вызов Путину

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва утверждает, что лично потребует от российского диктатора Владимира Путина принять участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.

Президент Бразилии настроен серьезно

Как удалось узнать журналистам, да Силва после завершения регионального форума в Китае отправился в Россию.

Он подтвердил, что сделает все возможное, чтобы посодействовать проведению встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая.

Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжайте в Стамбул и договаривайтесь, черт возьми!" Луис Инасиу Лула да Силва Президент Бразилии

Громкое заявление да Силвы прозвучало после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию использовать свое влияние на Россию и сделать так, чтобы встреча между Путиным и Зеленским в конце концов состоялась.

На этом фоне Бразилия и Китай обнародовали совместное заявление, в котором настаивают на прямых переговорах как "единственном способе" завершить войну.

Что важно понимать, переговоры, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, могут стать первыми прямыми переговорами между Украиной и РФ с 2022 года.