"Черт возьми!". Президент Бразилии публично бросил вызов Путину

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва утверждает, что лично потребует от российского диктатора Владимира Путина принять участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.
Главные тезисы
- Да Силва отправился в Россию для содействия в проведении встречи между Зеленским и Путиным.
- К такому шагу его призвал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Бразилии настроен серьезно
Как удалось узнать журналистам, да Силва после завершения регионального форума в Китае отправился в Россию.
Он подтвердил, что сделает все возможное, чтобы посодействовать проведению встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая.
Громкое заявление да Силвы прозвучало после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию использовать свое влияние на Россию и сделать так, чтобы встреча между Путиным и Зеленским в конце концов состоялась.
На этом фоне Бразилия и Китай обнародовали совместное заявление, в котором настаивают на прямых переговорах как "единственном способе" завершить войну.
Что важно понимать, переговоры, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, могут стать первыми прямыми переговорами между Украиной и РФ с 2022 года.
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