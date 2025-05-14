США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России
Категория
Экономика
Дата публикации

США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России

США и ЕС планируют усилить санкционное давление на РФ
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Источник:  Le Figaro

Американские и европейские власти начали совместную работу над новыми мощными санкциями против страны-агрессорки РФ. Уже 15 мая состоятся переговоры министра Европы и глава МИД Франции Жан-Ноэля Барро с сенатором США Линдси Грэмом по этому поводу.

Главные тезисы

  • Франция призывает мир не игнорировать попытки Кремля обойти санкции.
  • 17-й пакет санкций против России ударит по теневому флоту РФ.

Что важно понимать, именно американский сенатор Линдси Грэм разработал "чрезвычайно мощный пакет санкций", в рамках которого предлагаются таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, продолжающие импортировать российскую нефть.

Шеф французской дипломатии дал понять, что США и Европа "готовятся к разрушительным санкциям", чтобы вынудить Россию к завершению войны против Украины.

Жан-Ноэль Барро призывает мир не игнорировать тот факт, что Кремль все-таки нашел способы обойти блокаду, введенную Европой и США.

Это способ схватить Россию за горло, — подчеркнул французский дипломат.

Как уже упоминалось ранее, 14 мая официальный Брюссель согласовал 17-й пакет санкций против России.

Но мы должны идти дальше, потому что эти мощные санкции еще не отбили у Владимира Путина желание продолжать его агрессивную войну против Украины, добавил глава МИД Франции.

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