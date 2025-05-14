США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России

Американские и европейские власти начали совместную работу над новыми мощными санкциями против страны-агрессорки РФ. Уже 15 мая состоятся переговоры министра Европы и глава МИД Франции Жан-Ноэля Барро с сенатором США Линдси Грэмом по этому поводу.
Главные тезисы
- Франция призывает мир не игнорировать попытки Кремля обойти санкции.
- 17-й пакет санкций против России ударит по теневому флоту РФ.
Что важно понимать, именно американский сенатор Линдси Грэм разработал "чрезвычайно мощный пакет санкций", в рамках которого предлагаются таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, продолжающие импортировать российскую нефть.
Шеф французской дипломатии дал понять, что США и Европа "готовятся к разрушительным санкциям", чтобы вынудить Россию к завершению войны против Украины.
Жан-Ноэль Барро призывает мир не игнорировать тот факт, что Кремль все-таки нашел способы обойти блокаду, введенную Европой и США.
Как уже упоминалось ранее, 14 мая официальный Брюссель согласовал 17-й пакет санкций против России.
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