Новий удар для економіки РФ — країні загрожує дефіцит пального

Росії загрожує дефіцит пального

Російська економіка може зіткнутися з новим ударом. На тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій та українських атак Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни.

Уряд РФ стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку, зокрема під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії.

Як пояснили у СЗРУ, зменшення постачання пального всередині країни стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ) — ключового елементу енергетичного ланцюга Росії.

Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлене зростанням тарифів на прокачування нафти. У розвідці зауважили, що з 1 січня 2025 року вони зросли на 9,9%, і це прямо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку. Поширити

Також обсяги знизилися через підвищення акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до 212,8 дол. за тонну, дизель — до 150,9 дол. Як пояснили у розвідці, це призвело до того, що внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво.

На внутрішнє транспортування нафти також вплинуло зниження демпферних виплат, що спрямовані утримувати внутрішні ціни на пальне. За перші чотири місяці 2025 року обсяг цих субсидій скоротився більш ніж у 2,5 раза — з 1,9 млрд дол. у січні до 780 млн дол. у квітні. Це означає, зауважили у СЗРУ, що державна підтримка нафтопереробників стрімко слабшає.

Крім того, зниження обсягів внутрішнього транспортування нафти зумовлене логістичними труднощами: дефіцитом рухомого складу і зменшенням пріоритетності перевезень нафти на російській залізниці. За даними розвідки, понад 60% пального транспортується не трубопроводами, а залізничним і автомобільним транспортом, що створює додаткове навантаження на критично важливу інфраструктуру.

У розвідці підкреслили, що скорочення поставок пального — це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії і логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, що призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення.

Станом на травень 2025 року низка НПЗ вже знижує завантаження, а подальше поглиблення кризи може спричинити тимчасове або постійне закриття підприємств.

Енергетична криза в Росії на тлі бюджетного виснаження — більше не сценарій майбутнього, а ризик, що стрімко справджується. Поширити

У випадку збереження поточної динаміки Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної вертикалі з часів розпаду СРСР. У поєднанні із санкційним тиском, втратою ринків збуту та військовими витратами це створює реальні передумови для краху ключової опори російської економіки — нафтогазового сектору.