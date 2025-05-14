России грозит дефицит горючего

Российская экономика может столкнуться с новым ударом. На фоне падения мировых цен на нефть, западных санкций и украинских атак Кремль срочно созывает совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны.

Правительство РФ обеспокоено возможным дефицитом горючего на внутреннем рынке, в частности, во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.

Как пояснили в СЗРУ, уменьшение поставок топлива внутри страны явилось результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — ключевого элемента энергетической цепи России.

Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено ростом тарифов на прокачку нефти. В разведке отметили, что с 1 января 2025 г. они выросли на 9,9%, и это прямо ударило по маржинальности внутреннего рынка. Поделиться

Также объемы снизились из-за повышения акцизов: бензин АИ-95 подорожал до 212,8 дол. за тонну, дизель — до 150,9 дол. Как объяснили в разведке, это привело к тому, что внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство.

На внутреннюю транспортировку нефти также повлияло снижение демпферных выплат, направленных удерживать внутренние цены на топливо. За первые четыре месяца 2025 года объем этих субсидий сократился более чем в 2,5 раза — с 1,9 млрд дол. в январе до 780 млн. дол. в апреле. Это значит, отметили в СЗРУ, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает.

Кроме того, снижение объемов внутренней транспортировки нефти обусловлено логистическими трудностями: дефицитом подвижного состава и уменьшением приоритетности перевозок нефти на российской железной дороге. По данным разведки, более 60% горючего транспортируется не по трубопроводам, а железнодорожным и автомобильным транспортом, что создает дополнительную нагрузку на критически важную инфраструктуру.

В разведке подчеркнули, что сокращение поставок горючего — это не только энергетическая проблема, но и сигнал системной дестабилизации российской экономики. Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, что приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству.

По состоянию на май 2025 года ряд НПЗ уже снижает загрузку, а дальнейшее углубление кризиса может повлечь за собой временное или постоянное закрытие предприятий.

Энергетический кризис в России на фоне бюджетного истощения — больше не сценарий будущего, а стремительно сбывающийся риск. Поделиться

В случае сохранения текущей динамики, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической вертикали со времен распада СССР. В сочетании с санкционным давлением, потерей рынков сбыта и военными расходами, это создает реальные предпосылки для краха ключевой опоры российской экономики — нефтегазового сектора.