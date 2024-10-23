Когда экономика России потерпит крах — ответ аналитиков

Аналитики полагают, что рост российской экономики прошел пик после перегрева в первой половине года. Ситуацию не спасает даже активное военное производство для поддержки войны против Украины.

Российская экономика близка к спаду

По мнению экономистов, в 2025 году ежегодный рост российской экономики может составить около 1%.

Военное производство, способствовавшее стремительному росту, продолжает расти, но уже не может компенсировать спад в других секторах экономики. Поделиться

Промышленность России в сентябре сократилась в первый раз с апреля 2022 года. Экономика в августе выросла на 2,4% в годовом исчислении, в основном из-за задержки в период уборки урожая. Это самый медленный показатель со времен рецессии, наступившей после вторжения российской армии в Украину в 2022 году.

Замедление роста вне военно-промышленного сектора указывает на переход России на военную экономику. В 2023 году страна быстро оправилась от рецессии, увеличив темпы роста экономики на 3,6% в год за счет расходов на оборону. Теперь же есть опасения, что рост военного производства может произойти путем гражданских отраслей.

Процентные ставки в России уже находятся на кризисном уровне и 25 октября центральный банк РФ может поднять их до 20% в попытке сдержать инфляцию. Экономика почти достигла своего полного производственного потенциала, говорится в сообщении банка.

Конечно, центробанк прогнозирует рост экономики в текущем году на уровне 3,5-4%. Россия пытается замедлить перегрев экономики, поскольку ресурсы, необходимые для увеличения производства, почти исчерпаны. Во второй половине года ожидается замедление роста из-за производственных ограничений и "растянутого предложения рабочей силы", а затем дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах до примерно 1% в год. Поделиться

22 октября Международный валютный фонд усугубил прогноз для российской экономики. Отмечается, что рост в 2025 году будет на уровне 1,3% против 1,5% раньше.

Экономика России приближается к краху

В апреле Business Insider прогнозировал, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

Со своей стороны издание Bloomberg сообщило, что российская экономика, страдающая огромными расходами на войну против Украины, может резко замедлиться из-за санкций против ключевых секторов.

Позже Business Insider отметила, что война против Украины — единственное, что не дает России скатиться в рецессию.