Коли економіка Росії зазнає краху — відповідь аналітиків

Аналітики вважають, що зростання російської економіки пройшло пік після перегріву в першій половині року. Ситуацію не рятує навіть активне військове виробництво для підтримки війни проти України.
Головні тези:
- Російська економіка наближається до спаду, навіть при активному військовому виробництві.
- Зростання військово-промислового сектора вже не може компенсувати спад в інших секторах економіки.
- Прогнози показують, що економіка Росії може сповільнитися до 1% на рік вже у 2025 році.
- Напружена економічна ситуація в Росії, спричинена нестабільністю у галузях та санкціями, може призвести до серйозного краху економіки країни.
Російська економіка близька до спаду
На думку економістів, 2025 року щорічне зростання російської економіки може становити близько 1%.
Промисловість Росії у вересні скоротилася вперше з квітня 2022 року. Економіка в серпні зросла на 2,4% у річному обчисленні, здебільшого через затримку в період збирання врожаю. Це найповільніший показник із часів рецесії, що настала після вторгнення російської армії в Україну 2022 року.
Уповільнення зростання поза військово-промисловим сектором вказує на перехід Росії на військову економіку. У 2023 році країна швидко оговталася від рецесії, збільшивши темпи зростання економіки на 3,6% на рік коштом витрат на оборону. Тепер же є побоювання, що зростання військового виробництва може відбутися шляхом цивільних галузей.
Відсоткові ставки в Росії вже перебувають на кризовому рівні, і 25 жовтня центральний банк РФ може підняти їх до 20% у спробі стримати інфляцію. Економіка майже досягла свого повного виробничого потенціалу, йдеться в повідомленні банку.
22 жовтня Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для російської економіки. Зазначається, зростання у 2025 році буде на рівні 1,3% проти 1,5% раніше.
Економіка Росії наближається до краху
У квітні Business Insider прогнозував, що економіка РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.
Зі свого боку видання Bloomberg повідомило, що російська економіка, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися через санкції проти ключових секторів.
Пізніше Business Insider зазначило, що війна проти України — єдине, що не дає Росії скотитися в рецесію.
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