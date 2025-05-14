Переговори України та РФ. Трамп виступив з новою заявою
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Переговори України та РФ. Трамп виступив з новою заявою

Трамп
Джерело:  Reuters

За словами американського лідера Дональда Трампа, він досі не знає, чи з'явиться російський диктатор Володимир Путін на переговори щодо завершення війни РФ проти України, які заплановані на 15 травня у Стамбулі.

Головні тези:

  • Дональд Трамп заявив, що може відвідати Туреччину для участі у переговорах України та РФ.
  • Україну на переговорах представлятиме президент Володимир Зеленський, але склад російської делегації поки що не відомий.

Трамп не знає, що вирішив Путін

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив перед журналістам, які супроводжували його на борту літака Air Force One дорогою до Катару.

Дональд Трампа підтвердив, що досі не знає, чи варто чекати прибуття Путіна на переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер, 15 травня, у Туреччині.

Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми дізнаємося.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, він може відвідати Туреччину для переговорів у рамках своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

14 травня стало відомо, що Дональд Трамп вирішив відправити до Стамбулу своїх посланців Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

Україну на переговорах представлятиме глава держави Володимир Зеленський.

Що стосується Росії, то вона досі не розкрила склад своєї делегації, попри те, що президент України хоче особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

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