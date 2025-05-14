Буданов розкрив цілі Зеленського на переговорах з Путіним

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголошує, що український лідер Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Головна мета — домовитися про припинення вогню для збереження життя людей.
Головні тези:
- Україна вимагає повного і безумовного припинення вогню.
- Команда Володимира Зеленського відкрита до будь-якого формату діалогу, якщо Росія виконає її єдину умову.
Буданов назвав ключові завдання України на переговорах з РФ
За словами шефа української розвідки, позиція Володимира Зеленського, який заявив про готовність невідкладно зустрітися з Путіним, щоб тет-а-тет обговорити можливе перемир'я, абсолютна правильна.
Буданов також переконаний у тому, що український лідер готовий до зустрічі з російським диктатором у Стамбулі 15 травня.
До слова, команда українського лідера Володимира Зеленського уже озвучила єдину умову Росії напередодні переговорів у Стамбулі.
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