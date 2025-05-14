Буданов розкрив цілі Зеленського на переговорах з Путіним
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Буданов розкрив цілі Зеленського на переговорах з Путіним

Буданов
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Джерело:  РБК Україна

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголошує, що український лідер Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Головна мета — домовитися про припинення вогню для збереження життя людей.

Головні тези:

  • Україна вимагає повного і безумовного припинення вогню.
  • Команда Володимира Зеленського відкрита до будь-якого формату діалогу, якщо Росія виконає її єдину умову.

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За словами шефа української розвідки, позиція Володимира Зеленського, який заявив про готовність невідкладно зустрітися з Путіним, щоб тет-а-тет обговорити можливе перемир'я, абсолютна правильна.

Буданов також переконаний у тому, що український лідер готовий до зустрічі з російським диктатором у Стамбулі 15 травня.

Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

До слова, команда українського лідера Володимира Зеленського уже озвучила єдину умову Росії напередодні переговорів у Стамбулі.

Ми готові до будь-якого формату діалогу, але є умова — повне й безумовне припинення вогню. Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією, — заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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