Буданов раскрыл цели Зеленского на переговорах с Путиным
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Буданов раскрыл цели Зеленского на переговорах с Путиным

Буданов назвал ключевые задачи Украины на переговорах с РФ
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Источник:  РБК Украина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Главная цель – договориться о прекращении огня для сохранения жизни людей.

Главные тезисы

  • Украина требует полного и безусловного прекращения огня.
  • Команда Владимира Зеленского открыта для любого формата диалога, если Россия выполнит ее единственное условие.

Буданов назвал ключевые задачи Украины на переговорах с РФ

По словам шефа украинской разведки, позиция Владимира Зеленского, заявившего о готовности безотлагательно встретиться с Путиным, чтобы тет-а-тет обсудить возможное перемирие, абсолютно правильная.

Буданов также убежден, что украинский лидер готов к встрече с российским диктатором в Стамбуле 15 мая.

Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

К слову, команда украинского лидера Владимира Зеленского уже озвучила единственное условие России в преддверии переговоров в Стамбуле.

Мы готовы к любому формату диалога, но есть условие — полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией, — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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