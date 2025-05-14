Буданов раскрыл цели Зеленского на переговорах с Путиным

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Главная цель – договориться о прекращении огня для сохранения жизни людей.
Главные тезисы
- Украина требует полного и безусловного прекращения огня.
- Команда Владимира Зеленского открыта для любого формата диалога, если Россия выполнит ее единственное условие.
Буданов назвал ключевые задачи Украины на переговорах с РФ
По словам шефа украинской разведки, позиция Владимира Зеленского, заявившего о готовности безотлагательно встретиться с Путиным, чтобы тет-а-тет обсудить возможное перемирие, абсолютно правильная.
Буданов также убежден, что украинский лидер готов к встрече с российским диктатором в Стамбуле 15 мая.
К слову, команда украинского лидера Владимира Зеленского уже озвучила единственное условие России в преддверии переговоров в Стамбуле.
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