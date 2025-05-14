Переговоры Украины и РФ. Трамп выступил с новым заявлением

По словам американского лидера Дональда Трампа, он до сих пор не знает, появится ли российский диктатор Владимир Путин на переговорах по завершению войны РФ против Украины, запланированных на 15 мая в Стамбуле.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил, что может посетить Турцию для участия в переговорах Украины и РФ.
- Украину на переговорах будет представлять президент Владимир Зеленский, а состав российской делегации пока не известен.
Трамп не знает, что решил Путин
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил перед журналистами, сопровождавшими его на борту самолета Air Force One по дороге в Катар.
Дональд Трампа подтвердил, что до сих пор не знает, стоит ли ожидать прибытия Путина на переговоры о войне в Украине, запланированные на четверг, 15 мая, в Турции.
По словам американского лидера, он может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.
14 мая стало известно, что Дональд Трамп решил отправить в Стамбул своих посланников Стива Виткоффа и Кита Келлога.
Украину на переговорах будет представлять глава государства Владимир Зеленский.
Что касается России, то она до сих пор не раскрыла состав своей делегации, несмотря на то, что президент Украины хочет личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
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