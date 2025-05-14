Переговоры Украины и РФ. Трамп выступил с новым заявлением

По словам американского лидера Дональда Трампа, он до сих пор не знает, появится ли российский диктатор Владимир Путин на переговорах по завершению войны РФ против Украины, запланированных на 15 мая в Стамбуле.

Трамп не знает, что решил Путин

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил перед журналистами, сопровождавшими его на борту самолета Air Force One по дороге в Катар.

Дональд Трампа подтвердил, что до сих пор не знает, стоит ли ожидать прибытия Путина на переговоры о войне в Украине, запланированные на четверг, 15 мая, в Турции.

Он бы хотел, чтобы я был там, и это возможно. …Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы узнаем. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, он может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

14 мая стало известно, что Дональд Трамп решил отправить в Стамбул своих посланников Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Украину на переговорах будет представлять глава государства Владимир Зеленский.