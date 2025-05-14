Переговоры Украины и РФ. Трамп выступил с новым заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

Переговоры Украины и РФ. Трамп выступил с новым заявлением

Трамп не знает, что решил Путин
Читати українською
Источник:  Reuters

По словам американского лидера Дональда Трампа, он до сих пор не знает, появится ли российский диктатор Владимир Путин на переговорах по завершению войны РФ против Украины, запланированных на 15 мая в Стамбуле.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил, что может посетить Турцию для участия в переговорах Украины и РФ.
  • Украину на переговорах будет представлять президент Владимир Зеленский, а состав российской делегации пока не известен.

Трамп не знает, что решил Путин

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил перед журналистами, сопровождавшими его на борту самолета Air Force One по дороге в Катар.

Дональд Трампа подтвердил, что до сих пор не знает, стоит ли ожидать прибытия Путина на переговоры о войне в Украине, запланированные на четверг, 15 мая, в Турции.

Он бы хотел, чтобы я был там, и это возможно. …Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы узнаем.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, он может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

14 мая стало известно, что Дональд Трамп решил отправить в Стамбул своих посланников Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Украину на переговорах будет представлять глава государства Владимир Зеленский.

Что касается России, то она до сих пор не раскрыла состав своей делегации, несмотря на то, что президент Украины хочет личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл цели Зеленского на переговорах с Путиным
Буданов назвал ключевые задачи Украины на переговорах с РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Сикорский набросился с обвинениями на Келлога
Сикорского возмутило заявление Келлога
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России
США и ЕС планируют усилить санкционное давление на РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?