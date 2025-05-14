Представитель российского диктатора в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев официально подтвердил, что процесс создания нового российского самолета "Байкал" зашел в тупик, поэтому этот проект закрыли.

Что известно о новом провале России

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что в правительстве РФ в конце концов признали провал проекта "нового кукурузника" и решили его закрыть.

У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал". Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолет "Байкал" у нас не ожидается, — жалуется представитель Путина. Поделиться

На этом фоне он также признал, что малой авиации у России де-факто нет.

По словам Трутнева, выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2.

Что важно понимать, разработкой "Байкала" последние 6 лет занималась компания "Байкал Инжиниринг" — "дочка" Уральского завода гражданской авиации.

Они кормили власти РФ обещаниями о том, что серийное производство будет запущено в 2024 году, а затем перенесла все на 2025 год.