Признали провал. Россия опозорилась в процессе создания нового самолета
Категория
Технологии
Дата публикации

Признали провал. Россия опозорилась в процессе создания нового самолета

Что известно о новом провале России
Читати українською
Источник:  online.ua

Представитель российского диктатора в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев официально подтвердил, что процесс создания нового российского самолета "Байкал" зашел в тупик, поэтому этот проект закрыли.

Главные тезисы

  • Проектировщики "Байкала" допустили ряд "драматических ошибок".
  • Именно из-за них машину "фактически нужно собирать заново".

Что известно о новом провале России

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что в правительстве РФ в конце концов признали провал проекта "нового кукурузника" и решили его закрыть.

У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал". Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолет "Байкал" у нас не ожидается, — жалуется представитель Путина.

На этом фоне он также признал, что малой авиации у России де-факто нет.

По словам Трутнева, выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2.

Что важно понимать, разработкой "Байкала" последние 6 лет занималась компания "Байкал Инжиниринг" — "дочка" Уральского завода гражданской авиации.

Они кормили власти РФ обещаниями о том, что серийное производство будет запущено в 2024 году, а затем перенесла все на 2025 год.

Проектировщики "Байкала" допустили ряд "драматических ошибок", из-за которых машину "фактически нужно собирать заново".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России
США и ЕС планируют усилить санкционное давление на РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Украины и РФ. Трамп выступил с новым заявлением
Трамп не знает, что решил Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый удар для экономики РФ — стране грозит дефицит топлива
Служба внешней разведки Украины
горючее

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?