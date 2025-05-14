Признали провал. Россия опозорилась в процессе создания нового самолета

Представитель российского диктатора в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев официально подтвердил, что процесс создания нового российского самолета "Байкал" зашел в тупик, поэтому этот проект закрыли.
Главные тезисы
- Проектировщики "Байкала" допустили ряд "драматических ошибок".
- Именно из-за них машину "фактически нужно собирать заново".
Что известно о новом провале России
Российские оппозиционные СМИ сообщают, что в правительстве РФ в конце концов признали провал проекта "нового кукурузника" и решили его закрыть.
На этом фоне он также признал, что малой авиации у России де-факто нет.
По словам Трутнева, выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2.
Что важно понимать, разработкой "Байкала" последние 6 лет занималась компания "Байкал Инжиниринг" — "дочка" Уральского завода гражданской авиации.
Они кормили власти РФ обещаниями о том, что серийное производство будет запущено в 2024 году, а затем перенесла все на 2025 год.
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