"Мне не нравится". Трамп набросился с циничными обвинениями на Зеленского

Президент США Дональд Трамп беззастенчиво соврал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к завершению войн РФ против Украины, а главным препятствием на пути к миру, мол, является отсутствие "козырей" у украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Трамп не признает вину российского диктатора в продолжении войны против Украины.
- По словам президента США, Путин якобы "устал" и хочет остановить боевые действия.
Трамп снова на стороне диктатора Путина
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, считает ли он российского диктатора главным препятствием для достижения мира.
Трамп не захотел четко и конкретно отвечать на этот вопрос, а неожиданно для всех снова набросился на украинского лидера Владимира Зеленского:
На этом фоне журналист напомнил американскому лидеру о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину — "Владимир, остановись" — но тот все равно не захотел публично признать вину российского диктатора в продолжении войны.
Более того, Трамп начал утверждать, что Путин хочет переговоров и “устал” от войны:
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