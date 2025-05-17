"Мне не нравится". Трамп набросился с циничными обвинениями на Зеленского

Президент США Дональд Трамп беззастенчиво соврал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к завершению войн РФ против Украины, а главным препятствием на пути к миру, мол, является отсутствие "козырей" у украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп снова на стороне диктатора Путина

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, считает ли он российского диктатора главным препятствием для достижения мира.

Трамп не захотел четко и конкретно отвечать на этот вопрос, а неожиданно для всех снова набросился на украинского лидера Владимира Зеленского:

Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не нравится, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне журналист напомнил американскому лидеру о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину — "Владимир, остановись" — но тот все равно не захотел публично признать вину российского диктатора в продолжении войны.

Более того, Трамп начал утверждать, что Путин хочет переговоров и “устал” от войны: