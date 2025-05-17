"Мені не подобається". Трамп накинувся з цинічними звинуваченнями на Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"Мені не подобається". Трамп накинувся з цинічними звинуваченнями на Зеленського

Трамп знову став на бік диктатора Путіна
Read in English
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп безсоромно збрехав, що російський диктатор Володимир Путін прагне завершення війни РФ проти України, а головною перешкодою на шляху до миру, мовляв, є відсутність "козирів" в українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Трамп не визнає вину російського диктатора у продовженні війни проти України.
  • За словами президента США, Путін нібито “втомився” і хоче зупинити бойові дії.

Трамп знову став на бік диктатора Путіна

Журналісти поцікавилися в глави Білого дому, чи вважає він російського диктатора головною перешкодою для досягнення миру.

Трамп не захотів чітко та конкретно відповідати на це запитання, а неочікувано для всіх знову накинувся на українського лідера Володимира Зеленського:

Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не подобається, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі журналіст нагадав американського лідеру про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна — "Володимире, зупинись" — той все одно не захотів публічно визнати вину російського диктатора у продовженні війни.

Ба більше, Трамп почав стверджувати, що Путін хоче переговорів і втомився від війни.

Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин, — цинічно додав Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер пояснив, коли Трамп посилить військову допомогу для України
Володимир Зеленський
Союзники України готові діяти рішуче
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Визнали провал. Росія зганьбилася у процесі створення нового літака
Що відомо про новий провал Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція відправляє до України всю зброю виробництва 2025 року — Макрон
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?