"Мені не подобається". Трамп накинувся з цинічними звинуваченнями на Зеленського

Президент США Дональд Трамп безсоромно збрехав, що російський диктатор Володимир Путін прагне завершення війни РФ проти України, а головною перешкодою на шляху до миру, мовляв, є відсутність "козирів" в українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Трамп не визнає вину російського диктатора у продовженні війни проти України.
- За словами президента США, Путін нібито “втомився” і хоче зупинити бойові дії.
Трамп знову став на бік диктатора Путіна
Журналісти поцікавилися в глави Білого дому, чи вважає він російського диктатора головною перешкодою для досягнення миру.
Трамп не захотів чітко та конкретно відповідати на це запитання, а неочікувано для всіх знову накинувся на українського лідера Володимира Зеленського:
На цьому тлі журналіст нагадав американського лідеру про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна — "Володимире, зупинись" — той все одно не захотів публічно визнати вину російського диктатора у продовженні війни.
Ба більше, Трамп почав стверджувати, що Путін хоче переговорів і втомився від війни.
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