"Мені не подобається". Трамп накинувся з цинічними звинуваченнями на Зеленського

Президент США Дональд Трамп безсоромно збрехав, що російський диктатор Володимир Путін прагне завершення війни РФ проти України, а головною перешкодою на шляху до миру, мовляв, є відсутність "козирів" в українського лідера Володимира Зеленського.

Трамп знову став на бік диктатора Путіна

Журналісти поцікавилися в глави Білого дому, чи вважає він російського диктатора головною перешкодою для досягнення миру.

Трамп не захотів чітко та конкретно відповідати на це запитання, а неочікувано для всіх знову накинувся на українського лідера Володимира Зеленського:

Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не подобається, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі журналіст нагадав американського лідеру про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна — "Володимире, зупинись" — той все одно не захотів публічно визнати вину російського диктатора у продовженні війни.

Ба більше, Трамп почав стверджувати, що Путін хоче переговорів і втомився від війни.