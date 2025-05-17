"Це знищить Росію". Трамп анонсував свої наступні кроки

Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це знищить Росію, тому що у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію, — вважає президент США.