"Це знищить Росію". Трамп анонсував свої наступні кроки
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Це знищить Росію". Трамп анонсував свої наступні кроки

Трамп
Джерело:  Fox News

За словами американського лідера Дональд Трампа, він готовий ввести потужні вторинні санкції проти країни-агресорки Росії, якщо вона все-таки не захоче закінчувати війну проти України. 

Головні тези:

  • Посилення економічного тиску на РФ може бути наступним кроком американського президента.
  • Трамп вважає, що такий крок може знищити Росію.

Трамп розкрив частину свого плану щодо РФ

На переконання очільника Білого дому, завершити загарбницьку війну Росії проти України під силу лише одній людині — йому.

Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, у разі провалу дипломатичних зусиль він готовий вдатися до радикального посилення економічного тиску на Росію.

Насамперед йдеться про введення санкції на нафту і тих, хто її купує. Як відомо, саме таку ідею нещодавно запропонував сенатор Ліндсі Грем.

Трамп наголосив, що це крайні захід, однак він може до нього вдатися.

Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це знищить Росію, тому що у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію, — вважає президент США.

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