"Це знищить Росію". Трамп анонсував свої наступні кроки

За словами американського лідера Дональд Трампа, він готовий ввести потужні вторинні санкції проти країни-агресорки Росії, якщо вона все-таки не захоче закінчувати війну проти України.
Головні тези:
- Посилення економічного тиску на РФ може бути наступним кроком американського президента.
- Трамп вважає, що такий крок може знищити Росію.
Трамп розкрив частину свого плану щодо РФ
На переконання очільника Білого дому, завершити загарбницьку війну Росії проти України під силу лише одній людині — йому.
За словами американського лідера, у разі провалу дипломатичних зусиль він готовий вдатися до радикального посилення економічного тиску на Росію.
Насамперед йдеться про введення санкції на нафту і тих, хто її купує. Як відомо, саме таку ідею нещодавно запропонував сенатор Ліндсі Грем.
Трамп наголосив, що це крайні захід, однак він може до нього вдатися.
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