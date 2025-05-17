Українські воїни уразили одразу 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1179 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 17 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 972 600 (+910) осіб;
танків — 10 831 (+6) од;
бойових броньованих машин — 22 553 (+7) од;
артилерійських систем — 27 942 (+34) од;
РСЗВ — 1 386 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 278 (+155) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 809 (+96) од;
Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом 16 травня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, для атак ворог використав 2596 дронів-камікадзе та здійснив 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 — з реактивних систем залпового вогню.
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