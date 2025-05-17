Українські воїни уразили одразу 7 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили одразу 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1179 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 17 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 972 600 (+910) осіб;

  • танків — 10 831 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 22 553 (+7) од;

  • артилерійських систем — 27 942 (+34) од;

  • РСЗВ — 1 386 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 278 (+155) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48 809 (+96) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом 16 травня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, для атак ворог використав 2596 дронів-камікадзе та здійснив 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 — з реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Визнали провал. Росія зганьбилася у процесі створення нового літака
Що відомо про новий провал Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала автобус на Сумщині — багато загиблих і поранених
Що відомо про атаку РФ на Сумщину
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Мені не подобається". Трамп накинувся з цинічними звинуваченнями на Зеленського
Трамп знову став на бік диктатора Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?