Украинские воины поразили сразу 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 17 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 972 600 (+910) человек;

танков — 10 831 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 22 553 (+7) ед;

артиллерийских систем — 27 942 (+34) ед;

РСЗО — 1 386 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 278 (+155) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 48 809 (+96) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, в течение 16 мая российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб.

Более того, для атак враг использовал 2596 дронов-камикадзе и произвел 5653 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 135 — из реактивных систем залпового огня.