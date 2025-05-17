Інсайдери розкрили ультиматуми Росії на переговорах у Стамбулі

Як вдалося дізнатися Bloomberg від своїх анонімних джерел, під час закритої зустрічі в Стамбулі 16 травня делегація РФ висунула низку неприйнятних вимог до України, після виконання яких Москва нібито готова припинити вогонь.
Головні тези:
- Москва вимагає від України закріпити свій нейтральний статус, визнати анексію Криму та віддати під контроль Росії ще 4 області.
- Делегація РФ погрожує, що країна-агресорка готова воювати “вічно”.
Росія не припиняє шантаж України
За словами інсайдерів журналістів, команда російського диктатора Володимира Путіна вимагає, щоб Україна:
закріпила нейтральний статус, без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території;
офіційно відмовилася від вимог репарацій від Росії;
визнала анексію Криму та ще чотирьох регіонів, навіть попри те, що російські війська не контролюють їх повністю.
Делегація РФ також почала стверджувати, що російський диктатор Володимир Путін нібито згодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії.
На цьому тлі офіційна Москва не посоромилася зажадати міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як частини своїх територій.
Варто також зазначити, що під час переговорів у Стамбулі намагалася залякати делегацію України тим, що готова воювати “вічно”.
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