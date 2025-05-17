Путин придумал новое условие для встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако только в случае "достижения определенных договоренностей делегаций".
Главные тезисы
- Кремль утверждает, что в скором времени предоставит Украине перечень условий для прекращения огня.
- России, мол, важно, кто именно со стороны Киева будет подписывать документы с соглашениями.
В Кремле продолжают затягивать процесс завершения войны
С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По словам последнего, официальная Москва подготовит и передаст Украине "список условий для прекращения огня".
Представитель российского диктатора также добавил, что для Кремля принципиально кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины.
Дмитрий Песков подчеркнул, что о каком-либо изменении состава делегации России на переговорах с Украиной "не идет".
По словам главы Минобороны Рустема Умерова, во время встречи обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий официально подтвердил, что "российская делегация озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми".
Несмотря на это, он отказался раскрывать какие именно.
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