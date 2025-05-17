"У россиян есть лишняя хромосома". На Западе высмеяли делегацию РФ в Стамбуле
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"У россиян есть лишняя хромосома". На Западе высмеяли делегацию РФ в Стамбуле

Путин снова опозорился на международной арене
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Источник:  The Telegraph

Западные журналисты не скрывают, что шокированы составом российской делегации, которую диктатор Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Турции. СМИ поддерживают заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что эта делегация была действительно "бутафорской", в первую очередь потому, что там был скандальный недоисторик Владимир Мединский.

Главные тезисы

  • Выбор Мединского в качестве переговорщика указывает на безответственный подход Путина к переговорам с Украиной.
  • Шокирующие заявления Мединского, в частности о "лишней хромосоме у россиян", являются показателем интеллектуального уровня делегации РФ.

Путин снова опозорился на международной арене

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что Мединский — бывший министр культуры РФ, известный своей ультранационалистической позицией.

Однако больше всего он "прославился", когда заявил "россияне имеют одну лишнюю хромосому" — это заявление шокировало не только Россию, но и весь мир.

Игнорируя все эти громкие скандалы, именно Мединского Путин избрал главным представителем на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Фактически, таким образом, российский диктатор продемонстрировал свое отношение к “важности” этой встречи в его глазах.

Российская делегация в Стамбуле (Фото: открытые источники)

Что важно понимать, Мединский уже проводил переговоры с Украиной в 3 года назад, однако они завершились провалом из-за его ультимативных требований — капитуляции, разоружения и нейтралитета Украины.

Историк по образованию, Мединский является соавтором учебника по истории, обязательного для школ РФ. В нем говорится об Украине как "ультранационалистическом государстве", а Иосиф Сталин изображен как "мудрый лидер".

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