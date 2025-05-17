Западные журналисты не скрывают, что шокированы составом российской делегации, которую диктатор Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Турции. СМИ поддерживают заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что эта делегация была действительно "бутафорской", в первую очередь потому, что там был скандальный недоисторик Владимир Мединский.

Путин снова опозорился на международной арене

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что Мединский — бывший министр культуры РФ, известный своей ультранационалистической позицией.

Однако больше всего он "прославился", когда заявил "россияне имеют одну лишнюю хромосому" — это заявление шокировало не только Россию, но и весь мир.

Игнорируя все эти громкие скандалы, именно Мединского Путин избрал главным представителем на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Фактически, таким образом, российский диктатор продемонстрировал свое отношение к “важности” этой встречи в его глазах.

Российская делегация в Стамбуле (Фото: открытые источники)

Что важно понимать, Мединский уже проводил переговоры с Украиной в 3 года назад, однако они завершились провалом из-за его ультимативных требований — капитуляции, разоружения и нейтралитета Украины.