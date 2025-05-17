"Может поставить Путина на место". Сикорский назвал страну, способную остановить РФ

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, именно Китай имеет достаточно силы и влияния, чтобы при желании поставить на место российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Сикорский считает, что сейчас давление Китая на Россию маловероятно.
- США взяли на себя роль посредника между РФ и Украиной, однако ни одного прорыва до сих пор не произошло.
Сикорский верит в ключевую роль Китая
Глава Министерства иностранных дел Польши в очередной раз обратил внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка Россия превратилась в экономического вассала Китая.
По мнению Радослава Сикорского, если бы официальный Пекин пригрозил торговым эмбарго, Путин вынужден был бы подчиниться.
Что важно понимать, именно команда американского лидера Дональда Трампа взяла курс на "посредничество" между РФ и Украиной для завершения захватнической войны, которую Россия ведет более 11 лет.
15 мая в Турции украинский лидер Владимир Зеленский ожидал российского диктатора Владимира Путина, однако последний снова испугался и не прибыл на переговоры.
На этом фоне президент США Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с нелегитимным главой Кремля.
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