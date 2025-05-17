"Может поставить Путина на место". Сикорский назвал страну, способную остановить РФ
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"Может поставить Путина на место". Сикорский назвал страну, способную остановить РФ

Сикорский верит в ключевую роль Китая
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Источник:  tagesspiegel.de

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, именно Китай имеет достаточно силы и влияния, чтобы при желании поставить на место российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Сикорский считает, что сейчас давление Китая на Россию маловероятно.
  • США взяли на себя роль посредника между РФ и Украиной, однако ни одного прорыва до сих пор не произошло.

Сикорский верит в ключевую роль Китая

Глава Министерства иностранных дел Польши в очередной раз обратил внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка Россия превратилась в экономического вассала Китая.

По мнению Радослава Сикорского, если бы официальный Пекин пригрозил торговым эмбарго, Путин вынужден был бы подчиниться.

Однако это пока кажется маловероятным, — признал польский дипломат.

Что важно понимать, именно команда американского лидера Дональда Трампа взяла курс на "посредничество" между РФ и Украиной для завершения захватнической войны, которую Россия ведет более 11 лет.

15 мая в Турции украинский лидер Владимир Зеленский ожидал российского диктатора Владимира Путина, однако последний снова испугался и не прибыл на переговоры.

На этом фоне президент США Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с нелегитимным главой Кремля.

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