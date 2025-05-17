"Може поставити Путіна на місце". Сікорський назвав країну, яка здатна зупинити РФ
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Політика
Дата публікації

"Може поставити Путіна на місце". Сікорський назвав країну, яка здатна зупинити РФ

Сікорський вірить у вирішальну роль Китаю
Джерело:  tagesspiegel.de

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, саме Китай має достатньо сили та впливу, щоб за бажання поставити на місце російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Сікорський вважає, що наразі тиск Китаю на Росію є малоймовірним.
  • США взяли на себе роль посередника між РФ та Україною, однак жодного прориву досі не сталося.

Сікорський вірить у вирішальну роль Китаю

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка Росія перетворилася на економічного васалу Китаю.

На думку Радослава Сікорського, якби офіційний Пекін пригрозив торговельним ембарго — Путін змушений був би підкоритися.

Однак наразі це видається малоймовірним, — визнав польський дипломат.

Що важливо розуміти, наразі саме команда американського лідера Дональда Трампа взяла курс на "посередництво" між РФ та Україною для завершення загарбницької війни, яку Росія веде понад 11 років.

15 травня у Туреччині український лідер Володимир Зеленський очікував на російського диктатора Володимира Путіна, однак останній знову злякався та не прибув на переговори.

На цьому тлі президент США Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з нелегітимним главою Кремля.

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