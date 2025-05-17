Західні журналісти не приховують, що шоковані складом російської делегації, яку диктатор Володимир Путін відправив на переговори з Україною у Туреччині. ЗМІ підтримують заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що ця делегація була дійсно “бутафорською”, насамперед тому що там був скандальний недоісторик Володимир Мединський.
Головні тези:
- Вибір Мединського у ролі переговірника вказує на безвідповідальний підхід Путіна до переговорів з Україною.
- Шокуючі заяви Мединського, зокрема про “зайву хромосому у росіян”, є показником інтелектуального рівня делегації РФ.
Путін знову зганьбився на міжнародній арені
Видання The Telegraph звертає увагу на те, що Мединський — колишній міністр культури РФ, який відомий своєю ультранаціоналістичною позицією.
Однак найбільше він “прославився”, коли заявив "росіяни мають одну зайву хромосому" — ця заява шокувала не лише Росію, а й увесь світ.
Ігноруючи усі ці гучні скандали, саме Мединського Путін обрав головним представником на переговорах із Україною в Стамбулі.
Фактично таким чином російський диктатор продемонстрував своє ставлення до “важливості” цієї зустрічі в його очах.
Що важливо розуміти, Мединський уже проводив перемовини з Україною в 3 роки тому, однак вони завершилися провалом через його ультимативні вимоги — капітуляція, роззброєння та нейтралітет України.
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