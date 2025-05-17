"У росіян є зайва хромосома". На Заході висміяли делегацію РФ у Стамбулі
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"У росіян є зайва хромосома". На Заході висміяли делегацію РФ у Стамбулі

Путін знову зганьбився на міжнародній арені
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Джерело:  The Telegraph

Західні журналісти не приховують, що шоковані складом російської делегації, яку диктатор Володимир Путін відправив на переговори з Україною у Туреччині. ЗМІ підтримують заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що ця делегація була дійсно “бутафорською”, насамперед тому що там був скандальний недоісторик Володимир Мединський.

Головні тези:

  • Вибір Мединського у ролі переговірника вказує на безвідповідальний підхід Путіна до переговорів з Україною.
  • Шокуючі заяви Мединського, зокрема про “зайву хромосому у росіян”, є показником інтелектуального рівня делегації РФ.

Путін знову зганьбився на міжнародній арені

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що Мединський — колишній міністр культури РФ, який відомий своєю ультранаціоналістичною позицією.

Однак найбільше він “прославився”, коли заявив "росіяни мають одну зайву хромосому" — ця заява шокувала не лише Росію, а й увесь світ.

Ігноруючи усі ці гучні скандали, саме Мединського Путін обрав головним представником на переговорах із Україною в Стамбулі.

Фактично таким чином російський диктатор продемонстрував своє ставлення до “важливості” цієї зустрічі в його очах.

Російська делегація у Стамбулі (Фото: відкриті джерела)

Що важливо розуміти, Мединський уже проводив перемовини з Україною в 3 роки тому, однак вони завершилися провалом через його ультимативні вимоги — капітуляція, роззброєння та нейтралітет України.

Історик за освітою, Мединський є співавтором підручника з історії, обов'язкового для шкіл РФ. У ньому йдеться про Україну як "ультранаціоналістичну державу", а Йосип Сталін зображений як "мудрий лідер".

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