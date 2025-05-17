Західні журналісти не приховують, що шоковані складом російської делегації, яку диктатор Володимир Путін відправив на переговори з Україною у Туреччині. ЗМІ підтримують заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що ця делегація була дійсно “бутафорською”, насамперед тому що там був скандальний недоісторик Володимир Мединський.

Путін знову зганьбився на міжнародній арені

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що Мединський — колишній міністр культури РФ, який відомий своєю ультранаціоналістичною позицією.

Однак найбільше він “прославився”, коли заявив "росіяни мають одну зайву хромосому" — ця заява шокувала не лише Росію, а й увесь світ.

Ігноруючи усі ці гучні скандали, саме Мединського Путін обрав головним представником на переговорах із Україною в Стамбулі.

Фактично таким чином російський диктатор продемонстрував своє ставлення до “важливості” цієї зустрічі в його очах.

Російська делегація у Стамбулі (Фото: відкриті джерела)

Що важливо розуміти, Мединський уже проводив перемовини з Україною в 3 роки тому, однак вони завершилися провалом через його ультимативні вимоги — капітуляція, роззброєння та нейтралітет України.