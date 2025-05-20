Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю

Український лідер Володимир Зеленський в листі американському колезі Дональду Трампу про нові можливості співпраці в оборонно-промисловому комплексі та торгівлі, серед іншого запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.
Головні тези:
- Команда президента демонструє зацікавленість у посиленні співпраці з країнами G7, зокрема й зі США.
- Підписання угоди про вільну торгівлю зі США може забезпечити українським виробникам доступ до більш розвинених ринків.
Що відомо про нову пропозицію Зеленського
З заявою з цього приводу виступив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.
За словами останнього, команда Володимира Зеленського дійсно зацікавлена в угоді про вільну торгівлю, попри те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.
Він звернув увагу на те, що все більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.
Він також припустив, що у межах створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови можуть сформуватися підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.
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