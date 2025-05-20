Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю

Український лідер Володимир Зеленський в листі американському колезі Дональду Трампу про нові можливості співпраці в оборонно-промисловому комплексі та торгівлі, серед іншого запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.

Що відомо про нову пропозицію Зеленського

З заявою з цього приводу виступив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

За словами останнього, команда Володимира Зеленського дійсно зацікавлена в угоді про вільну торгівлю, попри те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.

Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія, — пояснив Тарас Качка. Поширити

Він звернув увагу на те, що все більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю, — додав Качка. Поширити

Він також припустив, що у межах створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови можуть сформуватися підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.