Росія дедалі ближче до геронтократії — що це означає

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що країна-агресорка Росія невпинно наближається до геронтократії. Що важливо розуміти, йдеться про форму правління, в якій влада належить людям, що значно старші за більшість дорослого населення.
Головні тези:
- Політичні рішення в Росії більше не ухвалюють компетентні люди.
- Путін робить все можливе, щоб зберегти на владних посадах близьких союзників.
Що буде з Росією
Британські розвідники звертають увагу на те, що більшість представників вищого керівництва Росії, зокрема й диктатор Володимир Путін, якому вже 72 роки, досягли або навіть перевищили середню тривалість життя чоловіків у Росії станом на 2023 рік — близько 68 років.
Не важко здогадатися, що нелегітимний президент РФ намагається зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще забезпечити стабільність режиму, а також власну виживаність.
Британські розвідники вказують на те, що подібна політична модель суттєво знижує ефективність і результативність управлінських рішень.
Головна проблема полягає в тому, що їх ухвалюють не найкомпетентніші політики та чиновники, а лише ті, хто давно продемонстрував лояльність до путінського режиму.
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