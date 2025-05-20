Росія дедалі ближче до геронтократії — що це означає
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Світ
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Росія дедалі ближче до геронтократії — що це означає

Міноборони Британії
Путін

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що країна-агресорка Росія невпинно наближається до геронтократії. Що важливо розуміти, йдеться про форму правління, в якій влада належить людям, що значно старші за більшість дорослого населення.

Головні тези:

  • Політичні рішення в Росії більше не ухвалюють компетентні люди.
  • Путін робить все можливе, щоб зберегти на владних посадах близьких союзників.

Що буде з Росією

Британські розвідники звертають увагу на те, що більшість представників вищого керівництва Росії, зокрема й диктатор Володимир Путін, якому вже 72 роки, досягли або навіть перевищили середню тривалість життя чоловіків у Росії станом на 2023 рік — близько 68 років.

Не важко здогадатися, що нелегітимний президент РФ намагається зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще забезпечити стабільність режиму, а також власну виживаність.

Політичні призначення відбуваються завдяки протекції та довгостроковій лояльності Путіну, а не на основі заслуг, що, ймовірно, породжує незадоволення і розчарування серед молодого покоління амбітних потенційних лідерів, — йдеться у зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники вказують на те, що подібна політична модель суттєво знижує ефективність і результативність управлінських рішень.

Головна проблема полягає в тому, що їх ухвалюють не найкомпетентніші політики та чиновники, а лише ті, хто давно продемонстрував лояльність до путінського режиму.

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