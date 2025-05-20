"Я просто відступлю". Трамп публічно пригрозив Україні та РФ

За словами американського лідера Дональда Трампа, він готовий "відступити" від питання завершення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.
Головні тези:
- Останні переговори між Трампом та Путіним стосувалися завершення війни РФ проти України.
- Також президент США намагався домовитися про особисту зустріч з російським диктатором.
Трамп анонсував свої подальші кроки
Як зазначив президент США, під час останніх телефонних перемовин він поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.
Очільник Білого дому також запевнив, що готовий вийти з мирного процесу, якщо не побачить очікуваного результату.
На думку Трампа, у цьому питанні задіяні "дуже великі его".
На цьому тлі журналісти поцікавилися у Трампа, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови.
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