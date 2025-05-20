"Я просто відступлю". Трамп публічно пригрозив Україні та РФ

За словами американського лідера Дональда Трампа, він готовий "відступити" від питання завершення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Трамп анонсував свої подальші кроки

Як зазначив президент США, під час останніх телефонних перемовин він поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

Я сказав: "Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву баню?”. Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому також запевнив, що готовий вийти з мирного процесу, якщо не побачить очікуваного результату.

На думку Трампа, у цьому питанні задіяні "дуже великі его".

Але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати, — додав американський лідер. Поширити

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Трампа, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови.