"Я просто відступлю". Трамп публічно пригрозив Україні та РФ
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Політика
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"Я просто відступлю". Трамп публічно пригрозив Україні та РФ

Трамп анонсував свої подальші кроки
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Джерело:  CNN

За словами американського лідера Дональда Трампа, він готовий "відступити" від питання завершення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Головні тези:

  • Останні переговори між Трампом та Путіним стосувалися завершення війни РФ проти України.
  • Також президент США намагався домовитися про особисту зустріч з російським диктатором.

Трамп анонсував свої подальші кроки

Як зазначив президент США, під час останніх телефонних перемовин він поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

Я сказав: "Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву баню?”. Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому також запевнив, що готовий вийти з мирного процесу, якщо не побачить очікуваного результату.

На думку Трампа, у цьому питанні задіяні "дуже великі его".

Але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати, — додав американський лідер.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Трампа, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови.

Звичайно, я так і зробив. Я розмовляв з ним про це, — наголосив президент США.

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