Чому Росія провалила наступ на Київ — версія Трампа
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Чому Росія провалила наступ на Київ — версія Трампа

Трамп вигадав власну причину ганьби армії РФ під Києвом
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Джерело:  Fox News

На переконання президента США Дональда Трампа, російська армія нібито могла захопити Київ “за 5 годин”, однак це не вдалося через те, що танки РФ застрягли у багнюці. Таким чином очільник Білого дому відмовився визнавати героїчний супротив українського народу, який відстояв свою столиці та північні регіони країни.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що російський диктатор хоче переговорів через “втому” від війни.
  • Він також пообіцяв, що введе санкції проти Росії, якщо буде така потреба.

Трамп вигадав власну причину ганьби армії РФ під Києвом

Очільник Білого дому знову почав стверджувати, що російський диктатор хоче переговорів і “втомився” від війни.

Дональд Трамп також звернув увагу на те, що Путін наразі виглядає “не дуже добре”.

А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин, — цинічно збрехав президент США.

Попри це, Дональд Трамп заявив, що він готовий ввести додаткові жорсткі санкції, щоб зупинити війну Росії проти України.

Однак очільник Білого дому не приховує, що насправді не хоче цього робити.

Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це знищить Росію, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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