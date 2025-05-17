Почему Россия провалила наступление на Киев — версия Трампа
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Почему Россия провалила наступление на Киев — версия Трампа

Трамп придумал собственную причину позора армии РФ под Киевом
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Источник:  Fox News

По убеждению президента США Дональда Трампа, российская армия якобы могла захватить Киев "за 5 часов", однако это не удалось из-за того, что танки РФ застряли в грязи. Таким образом, глава Белого дома отказался признавать героическое сопротивление украинского народа, который отстоял свою столицу и северные регионы страны.

Главные тезисы

  • Трамп считает, что российский диктатор хочет переговоров из-за "усталости" от войны.
  • Он также пообещал, что введет санкции против России в случае необходимости.

Трамп придумал новую причину позора армии РФ под Киевом

Глава Белого дома снова начал утверждать, что российский диктатор хочет переговоров и "устал" от войны.

Дональд Трамп также обратил внимание на то, что Путин выглядит "не очень хорошо".

А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться через неделю. Если бы он не погряз в грязи с этими танками, они были бы в Киеве через пять часов, — цинично солгал президент США.

Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные жесткие санкции, чтобы остановить войну России против Украины.

Однако глава Белого дома не скрывает, что на самом деле не хочет этого делать.

Я использую это, если потребуется. Но я не хотел бы. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это уничтожит Россию, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть невысокие. Это изменит ситуацию.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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