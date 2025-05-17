По убеждению президента США Дональда Трампа, российская армия якобы могла захватить Киев "за 5 часов", однако это не удалось из-за того, что танки РФ застряли в грязи. Таким образом, глава Белого дома отказался признавать героическое сопротивление украинского народа, который отстоял свою столицу и северные регионы страны.
Главные тезисы
- Трамп считает, что российский диктатор хочет переговоров из-за "усталости" от войны.
- Он также пообещал, что введет санкции против России в случае необходимости.
Трамп придумал новую причину позора армии РФ под Киевом
Глава Белого дома снова начал утверждать, что российский диктатор хочет переговоров и "устал" от войны.
Дональд Трамп также обратил внимание на то, что Путин выглядит "не очень хорошо".
Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные жесткие санкции, чтобы остановить войну России против Украины.
Однако глава Белого дома не скрывает, что на самом деле не хочет этого делать.
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