По убеждению президента США Дональда Трампа, российская армия якобы могла захватить Киев "за 5 часов", однако это не удалось из-за того, что танки РФ застряли в грязи. Таким образом, глава Белого дома отказался признавать героическое сопротивление украинского народа, который отстоял свою столицу и северные регионы страны.

Трамп придумал новую причину позора армии РФ под Киевом

Глава Белого дома снова начал утверждать, что российский диктатор хочет переговоров и "устал" от войны.

Дональд Трамп также обратил внимание на то, что Путин выглядит "не очень хорошо".

А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться через неделю. Если бы он не погряз в грязи с этими танками, они были бы в Киеве через пять часов, — цинично солгал президент США. Поделиться

Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные жесткие санкции, чтобы остановить войну России против Украины.

Однако глава Белого дома не скрывает, что на самом деле не хочет этого делать.