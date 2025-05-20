"Я просто отступлю". Трамп публично пригрозил Украине и РФ

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов "отступить" от вопроса завершения войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.
Главные тезисы
- Последние переговоры между Трампом и Путиным касались завершения войны РФ против Украины.
- Также президент США пытался договориться о личной встрече с российским диктатором.
Трамп анонсировал свои дальнейшие шаги
Как отметил президент США, во время последних телефонных переговоров он поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина, когда тот "прекратит кровопролитие" в Украине.
Глава Белого дома также заверил, что готов выйти из мирного процесса, если не увидит ожидаемого результата.
По мнению Трампа, в этом вопросе задействованы "очень большие эго".
На этом фоне журналисты поинтересовались у Трампа, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора.
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