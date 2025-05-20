"Я просто отступлю". Трамп публично пригрозил Украине и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Я просто отступлю". Трамп публично пригрозил Украине и РФ

Трамп анонсировал свои дальнейшие шаги
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов "отступить" от вопроса завершения войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.

Главные тезисы

  • Последние переговоры между Трампом и Путиным касались завершения войны РФ против Украины.
  • Также президент США пытался договориться о личной встрече с российским диктатором.

Трамп анонсировал свои дальнейшие шаги

Как отметил президент США, во время последних телефонных переговоров он поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина, когда тот "прекратит кровопролитие" в Украине.

Я сказал: "Когда мы прекратим это кровопролитие, эту кровавую баню?" Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома также заверил, что готов выйти из мирного процесса, если не увидит ожидаемого результата.

По мнению Трампа, в этом вопросе задействованы "очень большие эго".

Но я думаю, что-нибудь произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать, — добавил американский лидер.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Трампа, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора.

Конечно, я так и поступил. Я разговаривал с ним об этом, — подчеркнул президент США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мне не нравится". Трамп набросился с циничными обвинениями на Зеленского
Трамп снова на стороне диктатора Путина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это уничтожит Россию". Трамп анонсировал свои следующие шаги
Трамп раскрыл часть своего плана
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Россия провалила наступление на Киев — версия Трампа
Трамп придумал собственную причину позора армии РФ под Киевом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?