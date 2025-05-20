"Я просто отступлю". Трамп публично пригрозил Украине и РФ

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов "отступить" от вопроса завершения войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.

Трамп анонсировал свои дальнейшие шаги

Как отметил президент США, во время последних телефонных переговоров он поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина, когда тот "прекратит кровопролитие" в Украине.

Я сказал: "Когда мы прекратим это кровопролитие, эту кровавую баню?" Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также заверил, что готов выйти из мирного процесса, если не увидит ожидаемого результата.

По мнению Трампа, в этом вопросе задействованы "очень большие эго".

Но я думаю, что-нибудь произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать, — добавил американский лидер. Поделиться

На этом фоне журналисты поинтересовались у Трампа, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора.