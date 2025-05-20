Россия все ближе к геронтократии — что это значит
Категория
Мир
Дата публикации

Россия все ближе к геронтократии — что это значит

Минобороны Британии
Путин
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Минобороны Великобритании пришло к выводу, что страна-агрессорка Россия неустанно приближается к геронтократии. Что важно понимать, речь идет о форме правления, в которой власть принадлежит людям, значительно старше большинства взрослого населения.

Главные тезисы

  • Политические решения в России больше не принимаются компетентными людьми.
  • Путин делает все возможное, чтобы сохранить на должностях близких союзников.

Что будет с Россией

Британские разведчики обращают внимание на то, что большинство представителей высшего руководства России, в том числе и диктатор Владимир Путин, которому уже 72 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России на 2023 год — около 68 лет.

Несложно догадаться, что нелегитимный президент РФ пытается сохранить на должностях близких союзников, чтобы лучше обеспечить стабильность режима, а также собственную выживаемость.

Политические назначения происходят благодаря протекции и долгосрочной лояльности Путину, а не на основе заслуг, что, вероятно, рождает недовольство и разочарование среди молодого поколения амбициозных потенциальных лидеров, — сказано в отчете Главного управления разведки Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики указывают на то, что подобная политическая модель существенно снижает эффективность и результативность управленческих решений.

Главная проблема заключается в том, что их принимают не самые компетентные политики и чиновники, а только те, кто давно продемонстрировал лояльность путинскому режиму.

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