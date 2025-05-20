Россия все ближе к геронтократии — что это значит

Минобороны Великобритании пришло к выводу, что страна-агрессорка Россия неустанно приближается к геронтократии. Что важно понимать, речь идет о форме правления, в которой власть принадлежит людям, значительно старше большинства взрослого населения.
Главные тезисы
- Политические решения в России больше не принимаются компетентными людьми.
- Путин делает все возможное, чтобы сохранить на должностях близких союзников.
Что будет с Россией
Британские разведчики обращают внимание на то, что большинство представителей высшего руководства России, в том числе и диктатор Владимир Путин, которому уже 72 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России на 2023 год — около 68 лет.
Несложно догадаться, что нелегитимный президент РФ пытается сохранить на должностях близких союзников, чтобы лучше обеспечить стабильность режима, а также собственную выживаемость.
Британские разведчики указывают на то, что подобная политическая модель существенно снижает эффективность и результативность управленческих решений.
Главная проблема заключается в том, что их принимают не самые компетентные политики и чиновники, а только те, кто давно продемонстрировал лояльность путинскому режиму.
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