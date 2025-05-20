Трамп заявил о "красной линии" в переговорах Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп заявил о "красной линии" в переговорах Украины и РФ

The White House
Трамп может выйти из мирного процесса
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп признался, что у него есть "красная линия", пересечение которой заставит его окончательно отойти от мирных переговоров между Украиной и РФ.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп пока не раскрывает, о какой именно "красной линии" идет речь.
  • Также он отказывается вводить новые санкции против РФ.

Трамп может выйти из мирного процесса

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, есть ли у него "красная линия", которая заставит отказаться от роли посредника в завершении войны.

Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять, — ответил Дональд Трамп.

По его убеждению, Штаты "не должны были ввязываться в эту войну", "и нам было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали".

Поэтому я думаю, что у меня есть предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома еще раз дал понять, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

Несмотря на это, он не захотел вводить дополнительные санкции против России, поскольку, по его убеждению, "есть шанс" добиться завершения войны без усиления давления на Кремль.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Признали провал. Россия опозорилась в процессе создания нового самолета
Что известно о новом провале России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я просто отступлю". Трамп публично пригрозил Украине и РФ
Трамп анонсировал свои дальнейшие шаги
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины ликвидировали более 975 тысяч солдат РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?