Трамп заявил о "красной линии" в переговорах Украины и РФ

Американский лидер Дональд Трамп признался, что у него есть "красная линия", пересечение которой заставит его окончательно отойти от мирных переговоров между Украиной и РФ.

Трамп может выйти из мирного процесса

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, есть ли у него "красная линия", которая заставит отказаться от роли посредника в завершении войны.

Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять, — ответил Дональд Трамп. Поделиться

По его убеждению, Штаты "не должны были ввязываться в эту войну", "и нам было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали".

Поэтому я думаю, что у меня есть предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома еще раз дал понять, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.