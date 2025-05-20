Трамп заявил о "красной линии" в переговорах Украины и РФ

Американский лидер Дональд Трамп признался, что у него есть "красная линия", пересечение которой заставит его окончательно отойти от мирных переговоров между Украиной и РФ.
Главные тезисы
- Дональд Трамп пока не раскрывает, о какой именно "красной линии" идет речь.
- Также он отказывается вводить новые санкции против РФ.
Трамп может выйти из мирного процесса
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, есть ли у него "красная линия", которая заставит отказаться от роли посредника в завершении войны.
По его убеждению, Штаты "не должны были ввязываться в эту войну", "и нам было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали".
Глава Белого дома еще раз дал понять, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.
Несмотря на это, он не захотел вводить дополнительные санкции против России, поскольку, по его убеждению, "есть шанс" добиться завершения войны без усиления давления на Кремль.
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