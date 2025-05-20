Украинские воины ликвидировали более 975 тысяч солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали более 975 тысяч солдат РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2025 года
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За прошедшие сутки бойцы ВСУ успели уничтожить еще 1 030 российских захватчиков. Что важно понимать, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла убитыми и ранеными более 975 тысяч оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1182-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 975 800 (+1030) человек,

  • танков — 10 834 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 567 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 28 067 (+58) ед,

  • РСЗО — 1 388 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 621 (+118) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 093 (+105) ед,

  • специальной техники — 3 894 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

19 мая армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросила 117 управляемых авиационных бомб, а для атаки использовала 2882 дрона-камикадзе.

Кроме того, противник совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 из реактивных систем залпового огня.

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