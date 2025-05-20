Украинские воины ликвидировали более 975 тысяч солдат РФ

За прошедшие сутки бойцы ВСУ успели уничтожить еще 1 030 российских захватчиков. Что важно понимать, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла убитыми и ранеными более 975 тысяч оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 975 800 (+1030) человек,

танков — 10 834 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 22 567 (+5) ед,

артиллерийских систем — 28 067 (+58) ед,

РСЗО — 1 388 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 621 (+118) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 49 093 (+105) ед,

специальной техники — 3 894 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

19 мая армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросила 117 управляемых авиационных бомб, а для атаки использовала 2882 дрона-камикадзе.