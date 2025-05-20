Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – что известно
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В ночь 19-20 мая защитники украинского неба смогли успешно уничтожить 35 российских ударных дронов. Кроме того, еще 58 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны уничтожали на востоке, севере и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.

Новая атака РФ на Украину — что известно

Новое воздушное нападение россиян началось в 19:00 19 мая.

На этот раз армия РФ совершала атаку 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 93 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 — сбито огневыми средствами поражения, 58 — локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В этот раз под удары врага попали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

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