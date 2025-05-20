Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В ночь 19-20 мая защитники украинского неба смогли успешно уничтожить 35 российских ударных дронов. Кроме того, еще 58 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Главные тезисы
- Вражеские дроны уничтожали на востоке, севере и в центре страны.
- В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.
Новая атака РФ на Украину — что известно
Новое воздушное нападение россиян началось в 19:00 19 мая.
На этот раз армия РФ совершала атаку 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В этот раз под удары врага попали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.
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