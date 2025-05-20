Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 19-20 травня захисники українського неба змогли успішно знищити 35 російських ударних дронів. Окрім того, ще 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Головні тези:
- Ворожі дрони знищували на сході, півночі та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Новий повітряний напад росіян розпочався о 19:00 19 травня.
Цього разу армія РФ здійснювала атаку 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Цього разу під удари ворога потрапили Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.
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