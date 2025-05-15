ГУР вперше показала модернізовані морські дрони Magura V7 — відео

Буданов представив нове покоління дронів Magura

ГУР представило нову лінійку дронів Magura:

здатну діяти роєм “кілерку” кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;

мультифункціональну платформу Magura V6P;

дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

Озброєння Magura

У багатьох культурах число “13” вважається нещасливим. Для російських загарбників ― точно. Це явище має назву “трискайдекафобія” ― страх перед числом “13”. І зараз цей страх максимально посилюється: російські моряки бояться, але точно не українці, бо вони знають, що спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 — складова підрозділу безпілотних та роботизованих систем — ефективно нищить ворога і захищає Україну, ― сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов. Поширити

Упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura під час війни на Чорному морі майстри воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей держави-агресора росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема ― два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі чф рф “сєрґєй котов”, “івановєц”, “цезарь куніков” та інші судна. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

Морський дрон Magura

Для нас було викликом почати нашу роботу з нуля. Раніше ніде не було подібного досвіду, не було звідки черпати інформацію. Але два роки тому ми вперше уразили російський розвідувальний корабель “іван хурс”. А сьогодні можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили чорноморський флот рф до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням, ― зазначив командир групи з позивним “Тринадцятий”.

Елегантна Magura V7 із двома ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, якими спецпризначенці ГУР збили два російські винищувачі Су-30 загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів, викликала найбільший інтерес.