ГУР впервые показала модернизированные морские дроны Magura V7 — видео

14 мая 2025 года в Киеве начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично представили серию ударных морских дронов Magura.
Главные тезисы
- ГУР представила новое поколение дронов Magura V7, способных наносить успешные удары по морским и воздушным целям.
- Морские дроны Magura представляют собой новейшее технологическое оружие, способное эффективно противостоять вражеским флотам.
- Вооружение Magura позволило украинским спецподразделениям перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.
Буданов представил новое поколение дронов Magura
ГУР представило новую линейку дронов Magura:
способную действовать роем "киллерку" кораблей черноморского флота россии Magura V5;
мультифункциональную платформу Magura V6P;
дрон-ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет;
модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.
Морские дроны Magura ― новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.
В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura во время войны на Черном море мастера военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей государства-агрессора России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности — два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, крупные кора "ивановец", "цезарь куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается более чем в полмиллиарда долларов.
Для нас было вызовом начать работу с нуля. Раньше нигде не было подобного опыта, откуда не было черпать информацию. Но два года назад мы впервые поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс". А сегодня можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот России в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению, — отметил командир группы с позывным "Тринадцатый".
Элегантная Magura V7 с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, которым спецназовцы ГУР сбили два российских истребителя Су-30 общей стоимостью более 100 миллионов долларов, вызвала наибольший интерес.
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