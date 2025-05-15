ГУР впервые показала модернизированные морские дроны Magura V7 — видео

Буданов представил новое поколение дронов Magura

ГУР представило новую линейку дронов Magura:

способную действовать роем "киллерку" кораблей черноморского флота россии Magura V5;

мультифункциональную платформу Magura V6P;

дрон-ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет;

модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.

Морские дроны Magura ― новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

Вооружение Magura

Во многих культурах число "13" считается несчастливым. Для российских захватчиков точно. Это явление называется "трискайдекафобия" — страх перед числом "13". И сейчас этот страх максимально усиливается: российские моряки боятся, но точно не украинцы, потому что они знают, что спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 — составляющая подразделения беспилотных и роботизированных систем — эффективно уничтожает врага и защищает Украину, — сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Поделиться

В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura во время войны на Черном море мастера военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей государства-агрессора России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности — два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, крупные кора "ивановец", "цезарь куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается более чем в полмиллиарда долларов.

Морской дрон Magura

Для нас было вызовом начать работу с нуля. Раньше нигде не было подобного опыта, откуда не было черпать информацию. Но два года назад мы впервые поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс". А сегодня можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот России в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению, — отметил командир группы с позывным "Тринадцатый".

Элегантная Magura V7 с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, которым спецназовцы ГУР сбили два российских истребителя Су-30 общей стоимостью более 100 миллионов долларов, вызвала наибольший интерес.