ГУР впервые показала модернизированные морские дроны Magura V7 — видео
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ГУР впервые показала модернизированные морские дроны Magura V7 — видео

ГУР
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14 мая 2025 года в Киеве начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично представили серию ударных морских дронов Magura.

Главные тезисы

  • ГУР представила новое поколение дронов Magura V7, способных наносить успешные удары по морским и воздушным целям.
  • Морские дроны Magura представляют собой новейшее технологическое оружие, способное эффективно противостоять вражеским флотам.
  • Вооружение Magura позволило украинским спецподразделениям перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

Буданов представил новое поколение дронов Magura

ГУР представило новую линейку дронов Magura:

  • способную действовать роем "киллерку" кораблей черноморского флота россии Magura V5;

  • мультифункциональную платформу Magura V6P;

  • дрон-ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет;

  • модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.

Морские дроны Magura ― новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

Вооружение Magura

Во многих культурах число "13" считается несчастливым. Для российских захватчиков точно. Это явление называется "трискайдекафобия" — страх перед числом "13". И сейчас этот страх максимально усиливается: российские моряки боятся, но точно не украинцы, потому что они знают, что спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 — составляющая подразделения беспилотных и роботизированных систем — эффективно уничтожает врага и защищает Украину, — сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura во время войны на Черном море мастера военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей государства-агрессора России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности — два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, крупные кора "ивановец", "цезарь куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается более чем в полмиллиарда долларов.

Морской дрон Magura

Для нас было вызовом начать работу с нуля. Раньше нигде не было подобного опыта, откуда не было черпать информацию. Но два года назад мы впервые поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс". А сегодня можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот России в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению, — отметил командир группы с позывным "Тринадцатый".

Элегантная Magura V7 с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, которым спецназовцы ГУР сбили два российских истребителя Су-30 общей стоимостью более 100 миллионов долларов, вызвала наибольший интерес.

Появление и развитие ракетной Магуры — заслуга инженеров и производителей, которые остаются за кадром, но продолжают творить и совершенствовать оружие победы Украины на море.

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