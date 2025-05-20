Українські воїни ліквідували понад 975 тисяч солдатів РФ

Протягом минулої доби бійці ЗСУ встигли знищити ще 1 030 російських загарбників. Що важливо розуміти, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила убитими і пораненими понад 975 тисяч окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1182 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 20 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 975 800 (+1030) осіб,
танків — 10 834 (+1) од,
бойових броньованих машин — 22 567 (+5) од,
артилерійських систем — 28 067 (+58) од,
РСЗВ — 1 388 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 621 (+118) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 49 093 (+105) од,
спеціальної техніки — 3 894 (+2) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.
19 травня армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинула 117 керованих авіаційних бомб, а для атака використала 2882 дрони-камікадзе.
Окрім того, противник здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 — із реактивних систем залпового вогню.
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