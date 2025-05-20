Трамп заявив про "червону лінію" у переговорах України та РФ

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що має у своїй голові "червону лінію", перетин якої змусить його остаточно відійти від мирних переговорів між Україною та РФ.

Трамп може вийти з мирного процесу

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи є в нього "червона лінія", яка змусить його відмовитися від ролі посередника у завершенні війни.

Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати, — відповів Дональд Трамп. Поширити

На його переконання, Штати "не повинні були вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".

Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому вкотре дав зрозуміти, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.