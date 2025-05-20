Трамп заявив про "червону лінію" у переговорах України та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп заявив про "червону лінію" у переговорах України та РФ

The White House
Трамп може вийти з мирного процесу
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Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що має у своїй голові "червону лінію", перетин якої змусить його остаточно відійти від мирних переговорів між Україною та РФ.

Головні тези:

  • Дональд Трамп поки не розкриває, про яку саме “червону лінію” йдеться.
  • Також він відмовляється вводити нові санкції проти РФ.

Трамп може вийти з мирного процесу

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи є в нього "червона лінія", яка змусить його відмовитися від ролі посередника у завершенні війни.

Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати, — відповів Дональд Трамп.

На його переконання, Штати "не повинні були вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".

Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому вкотре дав зрозуміти, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

Попри це він не захотів вводити додаткові санкції проти Росії, оскільки, на його переконання, "є шанс" добитися завершення війни без посилення тиску на Кремль.

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