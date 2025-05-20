Трамп заявив про "червону лінію" у переговорах України та РФ

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що має у своїй голові "червону лінію", перетин якої змусить його остаточно відійти від мирних переговорів між Україною та РФ.
Головні тези:
- Дональд Трамп поки не розкриває, про яку саме “червону лінію” йдеться.
- Також він відмовляється вводити нові санкції проти РФ.
Трамп може вийти з мирного процесу
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи є в нього "червона лінія", яка змусить його відмовитися від ролі посередника у завершенні війни.
На його переконання, Штати "не повинні були вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".
Очільник Білого дому вкотре дав зрозуміти, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.
Попри це він не захотів вводити додаткові санкції проти Росії, оскільки, на його переконання, "є шанс" добитися завершення війни без посилення тиску на Кремль.
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