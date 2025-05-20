Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Украинский лидер Владимир Зеленский в письме американскому коллеге Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и торговле, среди прочего, предложил заключить соглашение о свободной торговле.
Главные тезисы
- Команда президента демонстрирует заинтересованность в усилении сотрудничества со странами G7, в том числе США.
- Подписание соглашения о свободной торговле с США может обеспечить украинским производителям доступ к более развитым рынкам.
Что известно о новом предложении Зеленского
С заявлением по этому поводу выступил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.
По словам последнего, команда Владимира Зеленского действительно заинтересована в соглашении о свободной торговле, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером Украины.
Он обратил внимание на то, что все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что соответственно создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.
Он также предположил, что в рамках создания Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления могут сформироваться основания для заключения соглашения о свободной торговле с США.
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