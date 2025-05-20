Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Что известно о новом предложении Зеленского
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Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский в письме американскому коллеге Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и торговле, среди прочего, предложил заключить соглашение о свободной торговле.

Главные тезисы

  • Команда президента демонстрирует заинтересованность в усилении сотрудничества со странами G7, в том числе США.
  • Подписание соглашения о свободной торговле с США может обеспечить украинским производителям доступ к более развитым рынкам.

Что известно о новом предложении Зеленского

С заявлением по этому поводу выступил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам последнего, команда Владимира Зеленского действительно заинтересована в соглашении о свободной торговле, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером Украины.

Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть, у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония, — объяснил Тарас Качка.

Он обратил внимание на то, что все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что соответственно создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.

И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и, соответственно, иметь соответствующее соглашение о свободной торговле, — добавил Качка.

Он также предположил, что в рамках создания Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления могут сформироваться основания для заключения соглашения о свободной торговле с США.

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