Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Украинский лидер Владимир Зеленский в письме американскому коллеге Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и торговле, среди прочего, предложил заключить соглашение о свободной торговле.

Что известно о новом предложении Зеленского

С заявлением по этому поводу выступил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам последнего, команда Владимира Зеленского действительно заинтересована в соглашении о свободной торговле, несмотря на то, что США не являются крупнейшим торговым партнером Украины.

Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть, у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония, — объяснил Тарас Качка. Поделиться

Он обратил внимание на то, что все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что соответственно создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.

И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и, соответственно, иметь соответствующее соглашение о свободной торговле, — добавил Качка. Поделиться

Он также предположил, что в рамках создания Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления могут сформироваться основания для заключения соглашения о свободной торговле с США.