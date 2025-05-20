"Заезженная пластинка". В Литве высмеяли переговоры Трампа и Путина

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене публично отреагировала на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, результаты этой беседы напоминают "заезженную пластинку".
Главные тезисы
- Министр указывает на отсутствие существенных изменений после переговоров Путина и Трампа.
- Сложившаяся ситуация максимально выгодна российскому диктатору.
Шакалиене пристыдила Трампа и Путина
Глава Минобороны Литвы обратила внимание на то, что подобные результаты переговоров уже были и раньше.
По ее убеждению, значительные изменения в процессе завершения войны РФ против Украины до сих пор не произошли.
Она также подчеркнула, что после этого и сам американский лидер был разочарован.
Более того, он даже признал, что злился на российского диктатора.
Но после новой беседы с Путиным он снова говорит о положительных результатах.
По убеждению министра, такая ситуация даже выгодна нелегитимному главе Кремля.
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