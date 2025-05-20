"Заезженная пластинка". В Литве высмеяли переговоры Трампа и Путина
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"Заезженная пластинка". В Литве высмеяли переговоры Трампа и Путина

Шакалиене пристыдила Трампа и Путина
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Источник:  LRT

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене публично отреагировала на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, результаты этой беседы напоминают "заезженную пластинку".

Главные тезисы

  • Министр указывает на отсутствие существенных изменений после переговоров Путина и Трампа.
  • Сложившаяся ситуация максимально выгодна российскому диктатору.

Шакалиене пристыдила Трампа и Путина

Глава Минобороны Литвы обратила внимание на то, что подобные результаты переговоров уже были и раньше.

По ее убеждению, значительные изменения в процессе завершения войны РФ против Украины до сих пор не произошли.

Мне кажется, что результат переговоров немного напоминает заезженную пластинку, потому что у нас уже была очень похожая ситуация и во время предварительных переговоров. Когда сами переговоры оцениваются очень положительно и в большинстве своем вызывают определенные надежды, что после этих переговоров произойдут существенные изменения. Как мы помним из прошлого опыта, их не было.

Довилое Шакалиене

Довилое Шакалиене

Глава Минобороны Литвы

Она также подчеркнула, что после этого и сам американский лидер был разочарован.

Более того, он даже признал, что злился на российского диктатора.

Но после новой беседы с Путиным он снова говорит о положительных результатах.

Сейчас у нас снова есть переговоры, которые оцениваются очень положительно. Только я не думаю, что результат будет другим, поскольку сейчас Путин продолжает свои действия в Украине, — добавила Довиле Шакалиене.

По убеждению министра, такая ситуация даже выгодна нелегитимному главе Кремля.

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