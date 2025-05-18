Кремль проводить спецоперацію Doppelganger — що важливо знати

Головне управління розвідки України попереджає про те, що команда російського диктатора Володимира Путіна активізувала спецоперацію Doppelganger. Варто зазначити, це відбувається напередодні президентських виборів у Польщі.
Головні тези:
- Російські спецслужби створюють сайти, що імітують західні ЗМІ, для поширення дезінформації.
- Усі ці дії Росії є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО.
Про що попереджає ГУР
Згідно з даними українських розвідників, ключовий інструмент Москви — спецоперація, що отримала назву Doppelganger («Двійник»).
ГУР звертає увагу на те, що це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Росії, націлена безпосередньо на членів Євросоюзу та НАТО.
Окрім того, вказано, що з метою здійснення впливу на польських виборців російські спецслужби поширюють неправдиві та маніпулятивні повідомлення.
Найчастіше це відбувалося останні кілька місяців у соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-