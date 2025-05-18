Кремль проводить спецоперацію Doppelganger — що важливо знати

Головне управління розвідки України попереджає про те, що команда російського диктатора Володимира Путіна активізувала спецоперацію Doppelganger. Варто зазначити, це відбувається напередодні президентських виборів у Польщі.

Про що попереджає ГУР

Згідно з даними українських розвідників, ключовий інструмент Москви — спецоперація, що отримала назву Doppelganger («Двійник»).

ГУР звертає увагу на те, що це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Росії, націлена безпосередньо на членів Євросоюзу та НАТО.

У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин. Поширити

Окрім того, вказано, що з метою здійснення впливу на польських виборців російські спецслужби поширюють неправдиві та маніпулятивні повідомлення.

Найчастіше це відбувалося останні кілька місяців у соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.