Кремль проводить спецоперацію Doppelganger — що важливо знати
Категорія
Світ
Дата публікації

Кремль проводить спецоперацію Doppelganger — що важливо знати

ГУР
Путін

Головне управління розвідки України попереджає про те, що команда російського диктатора Володимира Путіна активізувала спецоперацію Doppelganger. Варто зазначити, це відбувається напередодні президентських виборів у Польщі.

Головні тези:

  • Російські спецслужби створюють сайти, що імітують західні ЗМІ, для поширення дезінформації.
  • Усі ці дії Росії є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО.

Про що попереджає ГУР

Згідно з даними українських розвідників, ключовий інструмент Москви — спецоперація, що отримала назву Doppelganger («Двійник»).

ГУР звертає увагу на те, що це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Росії, націлена безпосередньо на членів Євросоюзу та НАТО.

У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Окрім того, вказано, що з метою здійснення впливу на польських виборців російські спецслужби поширюють неправдиві та маніпулятивні повідомлення.

Найчастіше це відбувалося останні кілька місяців у соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.

Основні меседжі, які використовує кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором «хаосу» у польській політиці.

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