Кремль проводит спецоперацию Doppelganger — что важно знать
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль проводит спецоперацию Doppelganger — что важно знать

ГУР
Путин
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Главное управление разведки Украины предупреждает, что команда российского диктатора Владимира Путина активизировала спецоперацию Doppelganger. Стоит отметить, что это происходит накануне президентских выборов в Польше.

Главные тезисы

  • Российские спецслужбы создают сайты, имитирующие западные СМИ для распространения дезинформации.
  • Все эти действия России являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО.

О чем предупреждает ГУР

Согласно данным украинских разведчиков, ключевой инструмент Москвы — спецоперация, получившая название Doppelganger («Двойник»).

ГУР обращает внимание на то, что это одна из самых масштабных и продолжительных информационных кампаний России, направленная непосредственно на членов Евросоюза и НАТО.

В рамках этой операции кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах кремль распространяет дезинформацию под видом подлинных новостей.

Кроме того, сказано, что с целью оказания влияния на польских избирателей российские спецслужбы распространяют ложные и манипулятивные сообщения.

Чаще всего это происходило в последние несколько месяцев в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.

Основные месседжи, которые используют кремль, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывам к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором хаоса в польской политике.

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