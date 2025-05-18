Кремль проводит спецоперацию Doppelganger — что важно знать

Главное управление разведки Украины предупреждает, что команда российского диктатора Владимира Путина активизировала спецоперацию Doppelganger. Стоит отметить, что это происходит накануне президентских выборов в Польше.

О чем предупреждает ГУР

Согласно данным украинских разведчиков, ключевой инструмент Москвы — спецоперация, получившая название Doppelganger («Двойник»).

ГУР обращает внимание на то, что это одна из самых масштабных и продолжительных информационных кампаний России, направленная непосредственно на членов Евросоюза и НАТО.

В рамках этой операции кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах кремль распространяет дезинформацию под видом подлинных новостей. Поделиться

Кроме того, сказано, что с целью оказания влияния на польских избирателей российские спецслужбы распространяют ложные и манипулятивные сообщения.

Чаще всего это происходило в последние несколько месяцев в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.