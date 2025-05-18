Кремль проводит спецоперацию Doppelganger — что важно знать

Главное управление разведки Украины предупреждает, что команда российского диктатора Владимира Путина активизировала спецоперацию Doppelganger. Стоит отметить, что это происходит накануне президентских выборов в Польше.
Главные тезисы
- Российские спецслужбы создают сайты, имитирующие западные СМИ для распространения дезинформации.
- Все эти действия России являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО.
О чем предупреждает ГУР
Согласно данным украинских разведчиков, ключевой инструмент Москвы — спецоперация, получившая название Doppelganger («Двойник»).
ГУР обращает внимание на то, что это одна из самых масштабных и продолжительных информационных кампаний России, направленная непосредственно на членов Евросоюза и НАТО.
Кроме того, сказано, что с целью оказания влияния на польских избирателей российские спецслужбы распространяют ложные и манипулятивные сообщения.
Чаще всего это происходило в последние несколько месяцев в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.
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