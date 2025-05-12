Содержит иностранные компоненты. У ГУР раскрыли особенности новой российской ракеты "Бандероль"

Российские террористы начали применять из беспилотников новую крылатую ракету S8000 "Бандероль", оборудованную иностранными компонентами.
Главные тезисы
- Ракета “Бандероль” разработана с использованием иностранных компонентов, включая двигатель, навигационную систему и батареи различных производителей.
- Характеристики ракеты включают массу боевой части до 150 кг, дальность полета до 500 км и скорость 500 км/ч, обладает возможностью выполнять повороты с меньшим радиусом по сравнению с другими ракетами.
- Более 20 ключевых компонентов ракеты S8000 поставляются через российскую сеть дистрибьюторов электроники “Чип и дип”, включая компоненты из США, Китая, Японии и других стран.
Российская крылатая ракета "Бандероль" имеет иностранные компоненты
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", также изготовленный той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.
Характеристики "Бандероли":
масса боевой части – до 150 кг;
преодолевает расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч;
в качестве топлива используется авиационный керосин;
способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных ракет российского производства – Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.
Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:
реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования. Продается через онлайн-площадки, а его цена составляет в среднем 16 тысяч долларов;
телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;
инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
аккумуляторные батареи Murata (Япония);
сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
помехозащищенная CRP-антенна "Комета-М8";
около двух десятков микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.
Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает по сети "Чип и дип". Сеть является одним из самых крупных российских дистрибьюторов электроники. В общей сложности идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, вовлеченных в ее производство или поставку.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-