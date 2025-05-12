Содержит иностранные компоненты. У ГУР раскрыли особенности новой российской ракеты "Бандероль"
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Технологии
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Содержит иностранные компоненты. У ГУР раскрыли особенности новой российской ракеты "Бандероль"

ГУР
ракета
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Российские террористы начали применять из беспилотников новую крылатую ракету S8000 "Бандероль", оборудованную иностранными компонентами.

Главные тезисы

  • Ракета “Бандероль” разработана с использованием иностранных компонентов, включая двигатель, навигационную систему и батареи различных производителей.
  • Характеристики ракеты включают массу боевой части до 150 кг, дальность полета до 500 км и скорость 500 км/ч, обладает возможностью выполнять повороты с меньшим радиусом по сравнению с другими ракетами.
  • Более 20 ключевых компонентов ракеты S8000 поставляются через российскую сеть дистрибьюторов электроники “Чип и дип”, включая компоненты из США, Китая, Японии и других стран.

Российская крылатая ракета "Бандероль" имеет иностранные компоненты

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", также изготовленный той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Характеристики "Бандероли":

  • масса боевой части – до 150 кг;

  • преодолевает расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч;

  • в качестве топлива используется авиационный керосин;

  • способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных ракет российского производства – Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:

  • реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования. Продается через онлайн-площадки, а его цена составляет в среднем 16 тысяч долларов;

  • телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;

  • инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;

  • аккумуляторные батареи Murata (Япония);

  • сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

  • помехозащищенная CRP-антенна "Комета-М8";

  • около двух десятков микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает по сети "Чип и дип". Сеть является одним из самых крупных российских дистрибьюторов электроники. В общей сложности идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, вовлеченных в ее производство или поставку.

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