Содержит иностранные компоненты. У ГУР раскрыли особенности новой российской ракеты "Бандероль"

Российская крылатая ракета "Бандероль" имеет иностранные компоненты

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", также изготовленный той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Характеристики "Бандероли":

масса боевой части – до 150 кг;

преодолевает расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч;

в качестве топлива используется авиационный керосин;

способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных ракет российского производства – Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:

реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования. Продается через онлайн-площадки, а его цена составляет в среднем 16 тысяч долларов;

телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;

инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;

аккумуляторные батареи Murata (Япония);

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

помехозащищенная CRP-антенна "Комета-М8";

около двух десятков микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.